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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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ПЦУ просить Вселенського патріарха Варфоломія позбавити очільника РПЦ Кирила престолу

Православна церква України просить Вселенського патріарха позбавити престолу главу Російської православної церкви, який благословляв російське вторгнення в Україну.

Про це повідомив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Архієрейський Собор ПЦУ звернувся до Вселенського Патріарха та Предстоятелів Помісних Автокефальних Церков з проханням осудити духовні злочини Кирила і позбавити його престолу, зокрема на підставі поширення єретичного етнофілетичного вчення про "русскій мір" та поширення схизм серед православних (безпідставного розриву євхаристійного єднання та створення єпархій РПЦ в межах Олександрійського Патріархату)".

Епіфаній нагадав, що патріарх Кирил є одним із творців ідеології "русского міра", її пропагандистом і популяризатором. За його словами, сама ця ідеологія підпадає під осудження етнофілетизму як єресі Константинопольським Собором 1872-го року. Відповідно, на думку Епіфанія, Кирил Гундяєв як співтворець і пропагандист "русского міра" має підлягати осудженню, якщо не зречеться цієї єресі та не виявить плодів покаяння.

Глава ПЦУ також закликав Предстоятелів інших помісних Церков засудити слова та дії Московського патріарха Кирила

"Саме тому я звертався до Предстоятелів інших помісних Церков з проханням від усієї повноти Православ’я засудити слова та дії Московського патріарха Кирила, який з амвону підтримує кровопролитну війну проти України. Адже не може тримати чашу з Євхаристією та пастирський жезл той, чиї руки – в крові жертв російської армії, яку він, російський патріарх, благословив на цю бійню", – підсумував Епіфаній.

Общество Варфоломій Православна церква України
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