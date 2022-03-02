Італія позбавила державних нагород прем'єра РФ та главу банку ВТБ

Влада Італії позбавила державних нагород чотирьох російських високопосадовців через вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Corrierre Della Sera, пише "Європейська правда".
Прем'єр-міністра РФ Михаїла Мішустіна та міністра торгівлі й промисловості Дениса Мантурова позбавили відзнаки кавалера Великого хреста ордена Зірки Італії із формулюванням "за негідність".
Орден зірки - одна із найвищих нагород для цивільних осіб. Цим орденом відзначають італійців, які проживають за кордоном, а також іноземних громадян за внесок у розвиток дружніх відносин Італії з іншими країнами.
Президента банку ВТБ Андрєя Костіна та заступника міністра промисловості Віктора Євтухова позбавили державної нагороди командора ордена Зірки Італії.
Це перші відзнаки, яких позбавили громадян Росії з початку війни в Україні.
Російський бізнесмен Олександр Конанихін призначив нагороду в 1,000,000 $ за голову Путіна....