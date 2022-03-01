Anonymous отримали доступ до відеонагляду за кремлем Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє: хакерське угруповання Anonymous отримало доступ до відеоспостереження кремля.

Хакерське угруповання Anonymous, що раніше зламувало сайти і комп’ютери різних російських державних та недержавних організацій, повідомило про те, що вони отримали доступ до відеонагляду за кремлем.

«Thblckrbbtworld, які діють від імені Anonymous, отримали доступ до системи відеоспостереження кремля. Ми не зупинимося, доки не розкриємо всі ваші секрети. Ви не можете нас зупинити. Тепер ми всередині замку, кремля», - йдеться в їх заяві.

Прес-секретар путіна д.пєсков заперечив можливість зламу системи відеоспостереження кремля, вважаючи, що вона є «замкненою».

Однак у наведеній статті вказується, що система відеоспостереження кремля підключена до Інтернету, а отже має віддалений доступ: http://surl.li/bsdnv (для перегляду потрібно VPN).

Мабуть, пєсков не хоче, щоб хтось побачив відсутність його шефа на робочому місці.