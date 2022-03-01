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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:5565

Пропагандисти кремля закликають росіян вводити в оману західні ЗМІ

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України виявили механізм донесення до редакцій провідних світових ЗМІ викривленої інформації про «жорстоке» поводження української армії з російськими військовополоненими.

російський пропагандист владімір соловйов закликав власну аудиторію генерувати електронні листи щодо нібито знущань українських військовослужбовців над полоненими з армії рф. Для спрощення виконання цього завдання в.соловйов надав адептам російської пропаганди детальну інструкцію, що містить:

- перелік адрес електронних поштових скриньок провідних західних ЗМІ;
- супровідний текст листа («если вы не владеете английским языком…»);
- посилання на фейкові матеріали про жорстокість до полонених рф та мирного населення;
- відео, що є «доказами» жорстокості української армії.

Таким нехитрим методом рф прагне переламати хід подій та схилити Захід на свій бік, однак цивілізоване суспільство вже давно все зрозуміло.

Политика Фейк
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