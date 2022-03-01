Пропагандисти кремля закликають росіян вводити в оману західні ЗМІ Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України виявили механізм донесення до редакцій провідних світових ЗМІ викривленої інформації про «жорстоке» поводження української армії з російськими військовополоненими.

російський пропагандист владімір соловйов закликав власну аудиторію генерувати електронні листи щодо нібито знущань українських військовослужбовців над полоненими з армії рф. Для спрощення виконання цього завдання в.соловйов надав адептам російської пропаганди детальну інструкцію, що містить:

- перелік адрес електронних поштових скриньок провідних західних ЗМІ;

- супровідний текст листа («если вы не владеете английским языком…»);

- посилання на фейкові матеріали про жорстокість до полонених рф та мирного населення;

- відео, що є «доказами» жорстокості української армії.

Таким нехитрим методом рф прагне переламати хід подій та схилити Захід на свій бік, однак цивілізоване суспільство вже давно все зрозуміло.