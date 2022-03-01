Пропагандисти кремля закликають росіян вводити в оману західні ЗМІ

російський пропагандист владімір соловйов закликав власну аудиторію генерувати електронні листи щодо нібито знущань українських військовослужбовців над полоненими з армії рф. Для спрощення виконання цього завдання в.соловйов надав адептам російської пропаганди детальну інструкцію, що містить:
- перелік адрес електронних поштових скриньок провідних західних ЗМІ;
- супровідний текст листа («если вы не владеете английским языком…»);
- посилання на фейкові матеріали про жорстокість до полонених рф та мирного населення;
- відео, що є «доказами» жорстокості української армії.
Таким нехитрим методом рф прагне переламати хід подій та схилити Захід на свій бік, однак цивілізоване суспільство вже давно все зрозуміло.
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