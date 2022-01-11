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Brian
Brian
09.01.2022 14:181642

Язык & Møvả

Есть ли разница между поведением зомби в странах, в которых государство регламентирует культуру?

 Невоображаемый (к сожалению) диалог

 

– Чому ви критикуєте наших українських патріотів? Чому ви розмовляєте "языком", а не мовою? Вам подобається Путін? Хочете, щоб сюди прийшла Росія?

– Нет, я хочу, чтобы Украина была самостоятельной европейской страной. Такой, которая была бы лучше некоторых из стран ЕС.

– Але ж тоді ви повинні підтримувати обмеження російської мови! Ви повинні не лаяти насильницьку українізацію, а славити її!

– Не вижу связи. Государство, которое надеется стать культурным и свободным через подавление других культур и ограничения граждан, обречено на византийщину худшего пошиба. Это как раз и есть тот российский менталитет, против которого вы так пафосно протестуете. И который сами утверждаете собственными методами.

– Нічого тут ускладнювати і перекручувати, все дуже ясно і просто: ви – російський шовініст, п'ята колона, колабораціоніст і взагалі агент Кремля! Ви проти перемоги наших ідей, бо не хочете, щоби ми правили Україною!

– Я против торжества идиотов, потому что у них никогда не бывает "их идей". Потому что они не должны править Украиной. Как, впрочем, и любой другой страной. Я против тех, для кого язык – это то, что можно менять по зову "долга". Потому что это явный признак конъюнктурности и культурной нищеты.

– Ага, ось ви і зізналися! Значить, ви не любите нас, українських патріотів та борців за мову!.. (Грицько, негайно телефонуй до СБУ! Ми ще одного кацапа викрили!)

– Да, вы правы. Я не люблю идиотов.  ̶И̶ ̶ж̶и̶в̶о̶т̶н̶о̶в̶о̶д̶с̶т̶в̶о̶  И пролетариат.

 

(C) Brian

 

Иллюстрация предоставлена википедией - статья о многоязычных странах.

Общество Ватники Вышиватники Зомбирование Менталитет Общество Патриоты Свобода Стадо Украина Язык

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