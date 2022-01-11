Язык & Møvả

Невоображаемый (к сожалению) диалог
– Чому ви критикуєте наших українських патріотів? Чому ви розмовляєте "языком", а не мовою? Вам подобається Путін? Хочете, щоб сюди прийшла Росія?
– Нет, я хочу, чтобы Украина была самостоятельной европейской страной. Такой, которая была бы лучше некоторых из стран ЕС.
– Але ж тоді ви повинні підтримувати обмеження російської мови! Ви повинні не лаяти насильницьку українізацію, а славити її!
– Не вижу связи. Государство, которое надеется стать культурным и свободным через подавление других культур и ограничения граждан, обречено на византийщину худшего пошиба. Это как раз и есть тот российский менталитет, против которого вы так пафосно протестуете. И который сами утверждаете собственными методами.
– Нічого тут ускладнювати і перекручувати, все дуже ясно і просто: ви – російський шовініст, п'ята колона, колабораціоніст і взагалі агент Кремля! Ви проти перемоги наших ідей, бо не хочете, щоби ми правили Україною!
– Я против торжества идиотов, потому что у них никогда не бывает "их идей". Потому что они не должны править Украиной. Как, впрочем, и любой другой страной. Я против тех, для кого язык – это то, что можно менять по зову "долга". Потому что это явный признак конъюнктурности и культурной нищеты.
– Ага, ось ви і зізналися! Значить, ви не любите нас, українських патріотів та борців за мову!.. (Грицько, негайно телефонуй до СБУ! Ми ще одного кацапа викрили!)
– Да, вы правы. Я не люблю идиотов. ̶И̶ ̶ж̶и̶в̶о̶т̶н̶о̶в̶о̶д̶с̶т̶в̶о̶ И пролетариат.
(C) Brian
Иллюстрация предоставлена википедией - статья о многоязычных странах.
Заместитель главы пресс-службы Государственного департамента США Джалина Портер 17 декабря заявила, что администрация Джо Байдена не будет единолично решать судьбу...
Верноподданность болгар российским хозяевам не меняется. Минувшее столетие их ничему не научило....
На фоне разговоров об упразднении границы тень падает на биографию самого посла...
Эпидемия носит характер военных действий для внутренних процессов в каждой стране. И это пролог к следующим более серьёзным проблемам, которые... 1
Открытое обращение к общественной организации «Офис простых решений и результатов» Михаила Саакашвили...