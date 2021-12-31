Меморандум між центральною владою та громадами щодо стримання росту тарифів на тепло виконується

Меморандумом, укладеним 30 вересня 2021 між Урядом, НАК «Нафтогаз України», Офісом Президента України та Асоціацією міст України, визначено, що однією з головних умов безперебійного проходження опалювального сезону 2021-2022 років є забезпечення відшкодування підприємствам теплопостачання заборгованості з різниці в тарифах.