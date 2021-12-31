Блоги

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Вчера 15:29340

Меморандум між центральною владою та громадами щодо стримання росту тарифів на тепло виконується

Меморандумом, укладеним 30 вересня 2021 між Урядом, НАК «Нафтогаз України», Офісом Президента України та Асоціацією міст України, визначено, що однією з головних умов безперебійного проходження опалювального сезону 2021-2022 років є забезпечення відшкодування підприємствам теплопостачання заборгованості з різниці в тарифах.

Экономика Місцеве самоврядування

По тематике

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Законопроєкт 6062 — загроза для добробуту кожної громади

Асоціація міст України звернулася до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо необхідності внесення змін в законопроєкт 6062....

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 26.10.2021 20:23
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Розпочався XVІ Український муніципальний форум Асоціації міст України

Цей традиційний щорічний захід є майданчиком для діалогу та вироблення спільної позиції органів державної влади та Асоціації міст України щодо...

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 28.07.2021 12:27
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Асоціація міст України підтримує зарахування 65% ПДФО до бюджетів громад

На розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету знаходяться розроблені Асоціацією міст України спільно з групою народних депутатів...

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 09.06.2021 23:52
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Досягнуто домовленості про забезпечення природним газом підприємств теплопостачання

21 травня 2021 року за ініціативи Асоціації міст України Президент України Володимир Зеленський провів нараду для обговорення проблемних питань забезпечення...

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 25.05.2021 19:37
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Конотоп, Суми, Охтирка, Шостка, вже в травні можуть залишитися без гарячої води, а восени - без опалення

20 травня 2021 року, Правління Асоціації міст України обговорило критичну ситуацію, що склалася у сфері комунальної теплоенергетики....

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 21.05.2021 12:07
view counter
view counter
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Аладдін
Аладдін
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
10.30; 13.30
Новорічні пригоди Їжачка
Новорічні пригоди Їжачка
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
11.00; 14.00
Театралізоване дитяче шоу "Новорічна фантазія"
Театралізоване дитяче шоу "Новорічна фантазія"
Праздники Сумська обласна філармонія
12.00
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.