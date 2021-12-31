Меморандум між центральною владою та громадами щодо стримання росту тарифів на тепло виконується

Меморандумом, укладеним 30 вересня 2021 між Урядом, НАК «Нафтогаз України», Офісом Президента України та Асоціацією міст України, визначено, що однією з головних умов безперебійного проходження опалювального сезону 2021-2022 років є забезпечення відшкодування підприємствам теплопостачання заборгованості з різниці в тарифах.
Асоціація міст України звернулася до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо необхідності внесення змін в законопроєкт 6062....
Цей традиційний щорічний захід є майданчиком для діалогу та вироблення спільної позиції органів державної влади та Асоціації міст України щодо...
На розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету знаходяться розроблені Асоціацією міст України спільно з групою народних депутатів...
21 травня 2021 року за ініціативи Асоціації міст України Президент України Володимир Зеленський провів нараду для обговорення проблемних питань забезпечення...
20 травня 2021 року, Правління Асоціації міст України обговорило критичну ситуацію, що склалася у сфері комунальної теплоенергетики....