Відповідь по Шосткинському Ц Е Ву Про безкоштовні заняття дітей в групах Шосткинського центру естетичного виховання

Нещодавно у своїй публікації «ЗАНЯТТЯ ДІТЕЙ У ШОСТКИНСЬКОМУ Ц Е Ві ПЛАТНІ?» (https://cutt.ly/dU7vpts) я повідомляв, що батьки дітей, які відвідують заняття в дитячих колективах Центру естетичного виховання Шосткинської міської ради, щомісяця добровільно збирають або сплачують кошти у своїх колективах.

Також в публікації зазначено про запит на інформацію до Управління освіти Шосткинської міської ради з метою дізнатися про це, а також про іншу діяльність дитячих колективів ЦЕВ, щоб потім довести отриману інформацію до громади.

Напередодні Нового року отримав відповідь на свій запит.

З нього дізнався про таке.

Навчальні заняття для дітей у гуртках Центру естетичного виховання проводяться безкоштовно.

Придбання костюмів для творчих колективів закладу позашкільної освіти кошторисом Центру естетичного виховання не передбачено.

При нагальній потребі, за зверненням керівників гуртків, такі питання вирішуються індивідуально.

Кошторисом не передбачено і вирішуються індивідуально – якось воно одне одному суперечить, як вважаєте шановні громадяни?

Також у відповіді зазначено, що участь у комерційних конкурсах та фестивалях планом роботи ЦЕВ не передбачені та не є обов’язковими.

Поїздки на них проводяться за бажанням батьків вихованців та за їх власні кошти.

Центр естетичного виховання бере участь у фестивалях та конкурсах, запланованих Міністерством освіти і науки України, а також в обласних фестивалях та конкурсах.

Ці поїздки завжди фінансуються з бюджету.

Ось і робить певні висновки, шановні громадяни про те, за якими принципами працює Центр естетичного виховання в Шостці.

Своїми думками поділиться під цією публікацією, щоб спільнота знала про них.

Фото з Інтернету