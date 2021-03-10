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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
31.12.2021 18:31672

Привітання з Новим Роком

Привітання з Новим Роком

Дорогі друзі!

Через лічені години почне свій відлік новий 2022 рік.

Нехай цей рік Тигра буде наповнений новими емоціями, і навіть якщо на шляху зустрічатимуться перешкоди, я впевнений, Ви їх обов'язково подолаєте з честю та гідністю.

Бажаю неймовірної енергії та невтомної сміливості, тигрячої грації та величі, відмінного здоров'я та найщирішого кохання!

Нехай в новому році життя грає всіма фарбами, як конфетті, збуваються мрії, сяють на обличчях посмішки, очі іскряться щастям!

Бажаю, щоб добрий і мудрий Тигр постійно захищав вас від смутку та будь-яких негараздів.

Я впевнений, що прийдешний рік принесе багато світла та чарівництва.

Вітаю з Новим роком, з роком нових перемог, прагнень та удач, з роком Тигра!

Общество Сумщина Шостка

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