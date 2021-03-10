Привітання з Новим Роком

Дорогі друзі!
Через лічені години почне свій відлік новий 2022 рік.
Нехай цей рік Тигра буде наповнений новими емоціями, і навіть якщо на шляху зустрічатимуться перешкоди, я впевнений, Ви їх обов'язково подолаєте з честю та гідністю.
Бажаю неймовірної енергії та невтомної сміливості, тигрячої грації та величі, відмінного здоров'я та найщирішого кохання!
Нехай в новому році життя грає всіма фарбами, як конфетті, збуваються мрії, сяють на обличчях посмішки, очі іскряться щастям!
Бажаю, щоб добрий і мудрий Тигр постійно захищав вас від смутку та будь-яких негараздів.
Я впевнений, що прийдешний рік принесе багато світла та чарівництва.
Вітаю з Новим роком, з роком нових перемог, прагнень та удач, з роком Тигра!
В ПТУ-13 (колишньому) була перевірка із Сум...
Щиро дякую!...
Вітаю зі світлим святом Петра і Павла!
Щиро бажаю вам Божої опіки, сімейної злагоди та благополуччя.
Нехай на...