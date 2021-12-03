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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
03.12.2021 10:52368

Привітання з Міжнародним днем осіб з інвалідністю

Привітання з Міжнародним днем осіб з інвалідністю

Шановні друзі! Прийміть найщиріші вітання з нагоди Міжнародного дня осіб з інвалідністю!

Цей день не є святом, а покликаний привернути увагу до Ваших проблем, захисту прав, гідності і благополуччя, акцентує увагу суспільства на тому, що права всіх людей, які мають певні особливості, пов’язані з інвалідністю, – рівні.

Люди з обмеженими можливостями кожного дня долають труднощі та виявляють стійкість духу та непохитну віру в життя, якій можуть позаздрити більшість людей.

Бажаю вам витримки, мужності, оптимізму, віри та щастя і достатку у ваших оселях.

Також дякую всім, хто опікується дітьми та особами з інвалідністю, адже надання їм щоденної підтримки, й допомоги — реальний вияв милосердя, людяності та любові до ближнього.

Зичу Вам міцного здоров'я, щастя, успіхів у всіх ваших справах.

З повагою, В’ячеслав ПАВЛЕНКО

Общество Сумщина діти та особи з інвалідністю
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