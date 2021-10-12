Люди мерзнуть – Миколі Нозі байдуже? Люди мерзнуть – Миколі Нозі байдуже?

В Шостці, що на Сумщині, є житлові будинки, в яких відсутнє централізоване опалення.

Це в мікрорайоні Капсюль, на вулиці Заводська, що поблизу управління заводу «Імпульс».

Як повідомили мешканці, які проживають у цих будинках, протягом більше півтора тижня в домівках людей відсутнє централізоване опалення.

Нагадаю, що на дворі не травень місяць.

Як зазначили мешканці, в одноповерхових будинках номерів 40 та 42 по вказаній вулиці, 7 квартир не опалюються.

В одній з цих квартир проживає людина з інвалідністю, яка є лежачою.

В другій квартирі проживає жіночка похилого віку, яка зовсім не виходить на вулицю.

Уявляєте, як страждають ці люди разом із іншими людьми?

Що робить влада на чолі з мером Шостки Миколою НОГОЮ?

Розповідає казочку цим людям, що ми будемо вирішувати. Тільки питання, коли?

Микола НОГА, вважаю, що не перебуває в квартирі, яка не опалюється, та й в приміщенні виконкому також тепло.

Ось що ще люди цікавенького розповіли.

Нагадаю, що за рішенням виконкому Шосткинської міської ради мікрорайон

Капсюль обслуговує, як ЖЕК, Приватне підприємство «Ельбрус-Північ», засновником якого є Олексій РОМАНЬКО, депутат Сумської обласної ради від «Слуги народу».

Мешканці вказаних будинків повідомили мені, що вони відмовилися від послуг вказаного ЖЕКу через те, що послуги надавалися неякісно.

Може з-за того, що люди відмовилися від послуг ЖЕКу провладного депутата, так їм і опалення не підключають, як гадаєте, шановні громадяни?

А ось що робити тим людям, які проживають на вул. Заводській в Шостці?

Микола Петрович! Агов! Може вже настав час почути страждання людей?

Фото з Інтернету