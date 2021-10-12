Люди мерзнуть – Миколі Нозі байдуже?

В Шостці, що на Сумщині, є житлові будинки, в яких відсутнє централізоване опалення.
Це в мікрорайоні Капсюль, на вулиці Заводська, що поблизу управління заводу «Імпульс».
Як повідомили мешканці, які проживають у цих будинках, протягом більше півтора тижня в домівках людей відсутнє централізоване опалення.
Нагадаю, що на дворі не травень місяць.
Як зазначили мешканці, в одноповерхових будинках номерів 40 та 42 по вказаній вулиці, 7 квартир не опалюються.
В одній з цих квартир проживає людина з інвалідністю, яка є лежачою.
В другій квартирі проживає жіночка похилого віку, яка зовсім не виходить на вулицю.
Уявляєте, як страждають ці люди разом із іншими людьми?
Що робить влада на чолі з мером Шостки Миколою НОГОЮ?
Розповідає казочку цим людям, що ми будемо вирішувати. Тільки питання, коли?
Микола НОГА, вважаю, що не перебуває в квартирі, яка не опалюється, та й в приміщенні виконкому також тепло.
Ось що ще люди цікавенького розповіли.
Нагадаю, що за рішенням виконкому Шосткинської міської ради мікрорайон
Капсюль обслуговує, як ЖЕК, Приватне підприємство «Ельбрус-Північ», засновником якого є Олексій РОМАНЬКО, депутат Сумської обласної ради від «Слуги народу».
Мешканці вказаних будинків повідомили мені, що вони відмовилися від послуг вказаного ЖЕКу через те, що послуги надавалися неякісно.
Може з-за того, що люди відмовилися від послуг ЖЕКу провладного депутата, так їм і опалення не підключають, як гадаєте, шановні громадяни?
А ось що робити тим людям, які проживають на вул. Заводській в Шостці?
Микола Петрович! Агов! Може вже настав час почути страждання людей?
Фото з Інтернету
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