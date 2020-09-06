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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
Вчера 21:44282

Якщо ти чиновник – отримай більше коштів

Якщо ти чиновник – отримай більше коштів

В Шостці, що на Сумщині, де міським головою є Микола НОГА, чиновники, які працюють у виконкомі отримують більше коштів на допомогу, пов’язану з хворобою, ніж пересічні громадяни.

Для прикладу зазначу про таке.

З власних джерел відомо, що на засіданні виконкому Шосткинської міської ради, яке відбулося на початку вересня 2021 р. (https://cutt.ly/9TLd3xD), одній чиновниці, яка працює у виконкомі, надали матеріальну допомогу у зв’язку з хворобою у розмірі 15 000 грн.

Водночас іншим мешканцям шосткинської громади була надана матеріальна допомога у значно нижчому розмірі: від 500-700 грн. до 3 000-5 000 грн., без врахування тих виплат, які були надані відповідно до депутатських звернень (10 000, 20 000 грн.).

Хіба чиновники «зліплені не з того тістечка», що й інші мешканці нашої громади? Чи у них хвороби значно серйозніші, ніж у інших громадян?

Чи таким чином їм, чиновникам, «віддячують» (преміюють) за підтримку мера Миколи НОГИ, щоб вони мовчки робили те, що він їм скаже?

Общество Сумщина Шостка чиновники
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