Протесты в Украине стали важным фактором расшатывания национальной безопасности Безусловно, право граждан Украины выражать свои мнения, в том числе в форме митингов, демонстраций и прочее, является важнейшим завоевание демократии и мобилизует гражданское общество на решение важнейших проблем государства.

Никто у нас в стране и не посягает на это основополагающее право каждого гражданина, за исключением тех случаев, когда права протестующих не вступают в критическое противоречие с правами других социальных групп или даже государственных институтов.

В этой связи , учитывая критическое состояние внешнеполитической ситуации с нашим агрессивным соседом, в правящих кругах режима РФии взяли четкий курс на использование протестных акций, как инструмента создания непримиримых противоречий между обществом и украинским государством, причем независимо от самого повода для этих протестов.

Одним из таких объективно появившихся “поводов”, стало внешнее, вроде бы спонтанное спонтанное движение т.н. “антиваксеров”, выплеснувшееся на улицы нашей столицы 25-го ноября и собравшее в свои ряды значительное число горожан и приезжих.

Стоит отметить, что подобные акции не суть прерогатива Украины, такие протесты спонтанно (или организованно) возникаю во многих демократических странах мира, но от них в определенной застрахованы тоталитарные и авторитарные режимы, подобные белорусскому или путинскому.

Причем, стоит отметить что в этом случае СМИ в таких странах активно и агрессивно выступающие за любые принудительные меры по вакцинации и жесточайшие карантинные меры, в тоже время через свои информационные инструменты за рубежом всячески подталкивая население демократических стран к гражданскому неповиновению и дискредитируя все усилия их правительств по применению непопулярных ограничительных мер.

К примеру, путинскую одиозную “Раша тудей” со скандалом закрыли в Германии, по мотивированным обвинениям в дезинформации населения о “последствиях” вакцинации и прямых призывах к сопротивлению антиковидным мерам правительства.

В самой же РФии, “Раша тудей” агрессивно пропагандирует “Спутник-V”, как чуть ли не величайшую вакцину всех времен и народов и призывает покорно подчиняться любым, самым безумным изыскам чиновников государственной администрации по неоправданному ограничению (под прикрытием ковид угрозы) прав и свобод граждан.

Провокационную антиковидную риторику из РФ вполне успешно пытаются перенести и на украинскую почву, всячески подогревая, через свои бото-фермы, социальные группы “антиваксеров” в Украине.

Как прямое доказательство сказанному выше, можно привести тот факт, что на антиковидный протест в Киеве, местные антиваксеры вышли с плакатами на которых был изображен QR-код “Единой России” (см. заглавное фото).

Эти протестанты умудрились заблокировать движение в центре Киева, агитируя против мер правительства по предотвращению распространения инфекции, демонстрируя самые нелепые плакаты с текстами типа «Мы против медицинских экспериментов над детьми» или «Выключите телевизор, включите ум», хотя последний совет вполне можно адресовать им самим.

Все сказанное выше, представляется сейчас, когда на границах Украины сосредоточены около 100 тысяч путинских вояк и тысячи единиц бронетехники, которые даже не скрываю своих целей по захвату “братского народа” (а попросту его территории), уже не просто как попытка защиты своих прав или высказывание своей позиции, а вольно и невольно способствует опаснейшему фактору расшатывания национальной безопасности Украины.