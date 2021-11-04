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Управління Державної служби якості освіти у Сумській області
Управління Державної служби якості освіти у Сумській області
Сегодня 16:28190

Розвиток якісної інклюзивної освіти – створення простору рівних можливостей

Щорічно у другий четвер листопада світовою спільнотою відзначається Всесвітній день якості, головною метою якого є привернення уваги суспільства до використання якісної продукції та послуг задля збереження життя і здоров’я людей та забезпечення гармонійного розвитку особистості.

У межах проведення Тижня якості управлінням Державної служби якості освіти у Сумській області 10 листопада 2021 року  організовано зустріч у партнерському колі «Розвиток якісної інклюзивної освіти – створення простору рівних можливостей» для представників засновників та органів управління освітою в  територіальних громадах.

Учасниками обговорено важливі питання забезпечення якісного інклюзивного навчання:

v зміна підходів до визначення показників успішної інклюзивної освіти на рівні громади, закладу освіти;

v проблеми в організації інклюзивної освіти та шляхи їх вирішення;

v роль Державної служби якості освіти України та її територіальних органів у досягненні якісної інклюзивної освіти;

v роль засновників закладів освіти у розвитку якісної інклюзивної освіти в територіальних громадах.

Створення рівних можливостей для всіх, розвиток інклюзивного та мотивуючого до навчання освітнього простору – запорука якісної освіти для кожної дитини!

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Общество #?кістьОсвітиСуми #ЗмінюємоОсвітуРазом#ТижденьЯкості
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