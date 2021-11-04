Розвиток якісної інклюзивної освіти – створення простору рівних можливостей Щорічно у другий четвер листопада світовою спільнотою відзначається Всесвітній день якості, головною метою якого є привернення уваги суспільства до використання якісної продукції та послуг задля збереження життя і здоров’я людей та забезпечення гармонійного розвитку особистості.

У межах проведення Тижня якості управлінням Державної служби якості освіти у Сумській області 10 листопада 2021 року організовано зустріч у партнерському колі «Розвиток якісної інклюзивної освіти – створення простору рівних можливостей» для представників засновників та органів управління освітою в територіальних громадах.

Учасниками обговорено важливі питання забезпечення якісного інклюзивного навчання:

v зміна підходів до визначення показників успішної інклюзивної освіти на рівні громади, закладу освіти;

v проблеми в організації інклюзивної освіти та шляхи їх вирішення;

v роль Державної служби якості освіти України та її територіальних органів у досягненні якісної інклюзивної освіти;

v роль засновників закладів освіти у розвитку якісної інклюзивної освіти в територіальних громадах.

Створення рівних можливостей для всіх, розвиток інклюзивного та мотивуючого до навчання освітнього простору – запорука якісної освіти для кожної дитини!