У межах проведення Тижня якості управлінням Державної служби якості освіти у Сумській області 10 листопада 2021 року організовано зустріч у партнерському колі «Розвиток якісної інклюзивної освіти – створення простору рівних можливостей» для представників засновників та органів управління освітою в територіальних громадах.
Учасниками обговорено важливі питання забезпечення якісного інклюзивного навчання:
v зміна підходів до визначення показників успішної інклюзивної освіти на рівні громади, закладу освіти;
v проблеми в організації інклюзивної освіти та шляхи їх вирішення;
v роль Державної служби якості освіти України та її територіальних органів у досягненні якісної інклюзивної освіти;
v роль засновників закладів освіти у розвитку якісної інклюзивної освіти в територіальних громадах.
Створення рівних можливостей для всіх, розвиток інклюзивного та мотивуючого до навчання освітнього простору – запорука якісної освіти для кожної дитини!
У Тиждень якості управління Державної служби якості освіти у Сумській області розпочало дистанційну підготовку шостої групи експертів з питань проведення...