«СЛУГИ» в Шостці знову «БЛА-БЛА-БЛА…»? «СЛУГИ» в Шостці знову «БЛА-БЛА-БЛА…»?

Вчора на Інтернет-порталі Шостка.інфо було розміщено публікацію під назвою «Депутат облради від «Слуги Народу» Олексій Романько: «Діагностичний центр у Шостці збережемо!» https://shostka.info/shostkanews/deputat-oblrady-vid-slugy-narodu-oleksij-romanko-diagnostychnyj-tsentr-u-shosttsi-zberezhemo/

В цій публікації повідомлялося про робочу нараду за участі депутатів обласної та міської рад від партії «Слуга народу», на якій обговорювалося майбутнє діагностичного центру, що працює у нашому місті вже понад 10 років.

Депутати облради Микита Баня та Олексій Романько, а також депутати міської ради Оксана Шаповал, Олександр Івченко, Наталія Хукаленко виступили за збереження вкрай важливого для північного регіону Сумщини закладу.

Олексій Романько повідомив, що прийнято важливе рішення: на базі обласного діагностичного центру у Шостці відкрити ще й терапевтичне відділення Сумської обласної клінічної лікарні на 8 палат.

Для того, щоб дізнатися наскільки правдива ця інформація, зателефонував Володимиру Гороху, директору Сумської обласної клінічної лікарні.

Під час спілкування з Володимиром Горохом дізнався, що про відкриття у Шостці терапевтичного відділення обласної лікарні на 8 палат йому нічого не відомо, ніхто з ним розмов про це не проводив. Також він додав, що в обласній лікарні зовсім відсутнє терапевтичне відділення.

Як гадаєте, шановні громадяни, «слуги» в Шостці знову «бла-бла-бла…»?

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