Старт навчання шостої хвилі експертів з інституційного аудиту У Тиждень якості управління Державної служби якості освіти у Сумській області розпочало дистанційну підготовку шостої групи експертів з питань проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти Сумщини.

Освітня програма підготовки експертів розроблена фахівцями управління Служби у співпраці з науковцями Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Хто з нами навчає?

Навчання забезпечують провідні спеціалісти управління Служби та Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (СумДПУ імені А.С. Макаренка). Управління Служби у тісній співпраці з педагогічним університетом ставить собі за мету сформувати дієву мережу експертів, які зможуть якісно здійснювати процедури оцінювання функціонування закладу освіти і реалізувати головну місію аудиту – підвищення якості освітньої діяльності шкіл та зростання суспільної довіри до освіти.

Хто з нами навчається?

У шостій хвилі до кваліфікованої експертної роботи готуються 47 осіб: керівники, заступники керівників та вчителі шкіл області, а також представники органів управління освітою та центрів професійного розвитку педагогічних працівників громад.

З початком навчання майбутніх експертів привітала Любов ПШЕНИЧНА, перший проректор СумДПУ імені А.С.Макаренка, кандидат наук з державного управління, професор, співавторка Освітньої програми підготовки експертів, сертифікований експерт з інституційного аудиту.

Під час організаційно-настановної зустрічі до слухачів курсу зі словами підтримки та настановами звернулися їхні колеги, які пройшли навчання та вже отримали досвід участі в роботі експертних груп: Володимир ФІЛІПОВ, заступник директора з навчальної роботи Гружчанського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I-IІI ступенів - дошкільний навчальний заклад" Дубов'язівської селищної ради Конотопського району та Вікторія ТОДОСИЙЧУК, директор Садівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Садівської сільської ради Сумського району.

Валентина ФЕГЕР, директор Басівського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Юнаківської сільської ради Сумського району, який нещодавно пройшов процедуру зовнішнього оцінювання, поділилась з майбутніми експертами міркуваннями, якими школа хоче бачити експертів з інституційного аудиту: «Три найголовніші риси, які важливі в експертах і найменшим, найвіддаленішим закладам освіти і найбільшим теж: 1. Максимальна об’єктивність. 2. Справжній професіоналізм. 3. Доброзичливість. Якщо і педагогічний колектив і експерти налаштовані на конструктив, усе буде гаразд».

Вітаючи учасників зі стартом навчання, Тетяна КОРЖ, головний спеціаліст відділу інституційного аудиту, підкреслила ключову роль освітніх експертів у оцінюванні школи, оскільки їх висновки й рекомендації, надані в контексті розуміння перспективи вдосконалення якості освітньої діяльності, мають стати дороговказом для закладу освіти.

Світлана НІКОЛАЄНКО, завідувачка сектору роботи з експертами, пояснила особливості навчального процесу та познайомила з викладачами й модераторами курсу, під керівництвом яких слухачі набудуть навичок компетентного й цілісного бачення стану якості освіти та якості освітньої діяльності закладу освіти. Наталія ГЕРАСИМЕНКО, головна спеціалістка сектору, провела гайд освітнім середовищем Google Classroom, у якому відбувається навчання.

Дистанційне навчання експертів триватиме до 24 грудня 2021 року. За його результатами учасники отримають сертифікат, що підтвердить набуття інтегральної компетентності експерта для проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти.

Щиро бажаємо успіхів слухачам і викладачам!