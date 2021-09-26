У найгірших випадках нечистоти можуть навіть вирвати санітарний вузол.
Як пише сайт «Комунальний Лоєр», незважаючи на руйнування та збитки у помешканні від підтоплення, завданого засмічення самопливного каналізаційного колектора, місцевий водоканал не поспішає їх відшкодовувати.
І справа не втім, що водоканал не визнає своєї провини, а у тому, що чи споживач сам був готовий запобігти негативним наслідкам.
Основні ризики зазнати поразки у спорі з водоканалом:
п. 19.28 Державних будівельних норм України (ДБН В.2.5-64:2012) «Внутрішній водопровід та каналізація» передбачають, що санітарні прилади, борти яких розташовані нижче за рівень люка найближчого оглядового колодязя, повинні бути захищені від підтоплення стічною рідиною у разі його переповнення.
Допускається передбачати приєднання відповідного приладу до окремої системи каналізації (ізольованої від системи вище розташованих приміщень) з облаштуванням окремого випуску та встановленням на ньому автоматичної запірної арматури (каналізаційний затвор тощо), що керована за сигналом датчика, який встановлюється на каналізаційному трубопроводі в підвалі (або вмонтований в запірний пристрій), та поданням аварійного сигналу в чергове приміщення або на диспетчерський пункт.
За запірним пристроєм нижче за рухом води допускається підключення каналізації вище розташованих поверхів, при цьому встановлювати ревізії в підвалі на стояку не допускається.
Випуски від каналізаційної мережі підвальних приміщень слід передбачати з уклоном не менше ніж 20%.
Нехтування описаними ризиками – дорога до власних витрат, оскільки водоканал буде звільненим від відповідальності.
Детальніше про це читайте у статті «Засмічений каналізаційний колектор або як біда міста стає бідою квартири?»
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