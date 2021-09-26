Засмічений міський каналізаційний колектор та квартира. Що спільного? Засмічений каналізаційний колектор – одна із серйозних міських бід. Часом буває, що внаслідок аварії каналізаційні стоки безперебійно ллються під сильним струменем води, яка через санітарний вузол та кухонну раковину, піднімаючи рівень нечистот до 40 і більше см, миттєво пошкоджує меблі та побутову техніку.

У найгірших випадках нечистоти можуть навіть вирвати санітарний вузол.

Як пише сайт «Комунальний Лоєр», незважаючи на руйнування та збитки у помешканні від підтоплення, завданого засмічення самопливного каналізаційного колектора, місцевий водоканал не поспішає їх відшкодовувати.

І справа не втім, що водоканал не визнає своєї провини, а у тому, що чи споживач сам був готовий запобігти негативним наслідкам.

Основні ризики зазнати поразки у спорі з водоканалом:

облаштування санвузла вище за рівень люка найближчого оглядового колодязя; наявність каналізаційного затвору у системі водовідведення; існування випуску від каналізаційної мережі з підвальних приміщень з уклоном не менше ніж на 20%.

п. 19.28 Державних будівельних норм України (ДБН В.2.5-64:2012) «Внутрішній водопровід та каналізація» передбачають, що санітарні прилади, борти яких розташовані нижче за рівень люка найближчого оглядового колодязя, повинні бути захищені від підтоплення стічною рідиною у разі його переповнення.

Допускається передбачати приєднання відповідного приладу до окремої системи каналізації (ізольованої від системи вище розташованих приміщень) з облаштуванням окремого випуску та встановленням на ньому автоматичної запірної арматури (каналізаційний затвор тощо), що керована за сигналом датчика, який встановлюється на каналізаційному трубопроводі в підвалі (або вмонтований в запірний пристрій), та поданням аварійного сигналу в чергове приміщення або на диспетчерський пункт.

За запірним пристроєм нижче за рухом води допускається підключення каналізації вище розташованих поверхів, при цьому встановлювати ревізії в підвалі на стояку не допускається.

Випуски від каналізаційної мережі підвальних приміщень слід передбачати з уклоном не менше ніж 20%.

Нехтування описаними ризиками – дорога до власних витрат, оскільки водоканал буде звільненим від відповідальності.

Детальніше про це читайте у статті «Засмічений каналізаційний колектор або як біда міста стає бідою квартири?»