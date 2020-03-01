"Оборотні в погонах" в ГУНП в Сумській області. За дії що компроментують діяльність поліції заступника начальника - начальника кримінальної поліції Шосткинського районого управління ГУНП в Сумській області підполковника поліції Валерія Буслова понизили в посаді до оперуповноваженого Глухівського відділу Шосткинського районого управління ГУНП в Сумській області

В цьому 2021 році в соціальні мережі "Фейсбук" Сумщину сколихнуло відеозвернення Ірини Ц. до Президента України щодо криміногенної ситуації на Сумщині та беззаконня яке чинитять поліцейські, потім було два відео на загальноукраїнських телеканалах про беззаконня яке чинив підполковник поліції Валерій Буслов зі своїми підручними. Після цього декілька громадських організацій звернулось Голови Національної поліції з висловленням недовіри підполковнику поліції Валерію Буслову. Дії Голови Національної поліції були рішучими підполковника поліції Валерія Буслова понизили в посаді, з заступника начальника - начальника кримінальної поліції Шосткинського районого управління ГУНП в Сумській області до оперуповноваженого Глухівського відділу Шосткинського районого управління ГУНП в Сумській області. Його не звільнили, бо за його дуже сильно клопотали з ГУПН в Сумській області та деякі особи в Апараті Національної поліції.

Нагадаємо, що особисто підполковник поліції Валерій Буслов замішаний в збитті людей автотранспортом, постійному нанесенні тілесних ушкоджень та інших тяжких злочинах. Але на превеликий жаль його жодного разу не притягнули до відповідальності, оскільки під час слідства знищувались докази, слідчим давали потрібні вказівки та були задіяні інші корупційні схеми.

З надійних джерел стало достименно відомо, що підполковник поліції Валерій Буслов ще причетний до незаконої торгівлі людьми (переправкою за кордон), контробандою зброї та наркотиків і що саме цікаве, що їм займаються правоохоронні та спеціальні органи країн ЄС та США і до Офісу Генерального прокурара та Цетрального управління СБУ йдуть офіціні запроси та документи. Звісно підполковник поліції Валерій Буслов займається цим не один і в нього є багато спільників, але відплата неминуча і всі ці порушники закону отримають по заслугам.

На даний час Валерій Буслов ззнаходиться у тривалій 90 денній відпусці та дуже хоче вирішити питання переводу на високу посаду або якщо не вийде хоче працевлашуватись в новостворене Бюро Економічної Безпеки.

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