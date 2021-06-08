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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
Вчера 21:06184

Договір оренди «По-шосткинськи»?

Договір оренди «По-шосткинськи»?

В порядку денному засідання виконкому Шосткинської міської ради від 04 серпня 2021 р. було питання: «п.27. Про затвердження протоколу електронного аукціону з оренди комунального майна». Про це повідомив Микола НОГА, міський голова, на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Що ж і кому було передано в оренду?

Нежитлове вбудоване приміщення, загальною площею 48 кв.м. по вул. Миру, 14 в Шостці (поруч з «Арт-центром»).

«Щасливчиком» виявився підприємець Микола КРАВЧЕНКО. Це йому належить «хатинка» в Шостці, за «Прем’єрою», неподалік від колишнього розкраденого і розбитого дитсадка «Золотой Петушок».

Запитаєте, яке відношення до цього чоловіка має Олена КРАВЧЕНКО, керуюча справами виконкому? Саме пряме, як полюбляє казати Микола НОГА. Це її чоловік, про якого вона також зазначила у своїй щорічній декларації.

Орендна плата за приміщення встановлена у розмірі 1500,00 грн., хоча, ринкова вартість 1 кв.м. становить 300,00 грн. Не складна математика, якщо помножити площу приміщення на вартість квадратного метра, щоб зрозуміти, скільки тисяч гривень недоотримуватиме місцевий бюджет. А це... 14400,00 грн. щомісяця.
Але ж міська казна мабуть повна, бо ціна у 1500,00 грн. за 48 кв.м. не перекриває і ціну за їх опалення.
Чи не забагато привілеїв у підприємця Миколи КРАВЧЕНКА?

Мабуть врахували його майновий стан, тому і виставили таку мізерну орендну плату.

А далі схема піде, як по написаному сценарію: орендар зробить покращення майна, яке йому передано в оренду, а виконком, в свою чергу, виведе це майно із комунальної власності, щоб передати у власність? Невже буде щось по-іншому?

Скільки ще таких об'єктів нерухомості, про які прості громадяни не знають, а виконкомівські клерки і місцеві управителі замовчують, бо мають з цього зиск?

Це хіба не випадок корупції при владі?

Общество Сумщина Шостка міська влада
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