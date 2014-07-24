Спорт

Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Максим и Марина Гладун: «Мечтаем об Олимпиаде»

Сумская волейбольная семья Максима и Марины Гладун появилась на небосклоне украинского пляжного волейбола совсем недавно.

Марина (когда она носила фамилию Самодай) больше известна украинским и сумским болельщикам, а вот о ее спутнике жизни известно несколько меньше. В интервью sportclub.sumy.ua они рассказали, как познакомились, как изменилась их жизнь после открытия Центра олимпийской подготовки в Сумах и поделились планами на будущее.

Встретились с Мариной и Максимом мы на Студенческом пляже, где спортсменка как раз тренировала девушек из ДЮСШ «Авангард». Сразу после тренировки, которая проходит с 8 до 10-ти, начался разговор.

- Расскажите, как вы познакомились?

Марина: Я тогда училась и работала в США. Максим приехал из Чикаго, где работал, в Майами в отпуск, на свой день рождения. Он сразу пошел на пляж, где познакомился сначала с моим братом Валерой, который гостил у меня. Ему сказали, что это чемпион мира по пляжному волейболу (среди молодежи), и он сразу загорелся, ребята начали общаться и играть. У меня тогда была работа, тренировки, так что они сначала больше тусовались, общались. Так прошло две недели, пока он не вернулся в Чикаго. Мы продолжали общаться через соцсети. Иногда ездили друг к другу, но расстояние большое, очень не наездишься. Потом мы поняли, что так дальше не пойдет, я собрала вещи и переехала к нему. Здесь мне помогло то, что мой тогдашний работодатель имел главный офис в Чикаго. Там мне даже больше нравилось, чем в Майами. Там такой же климат, как в Сумах. А еще много украинцев. После американцев и поляков это самая большая диаспора. Там вообще есть Ukrainian Village, где украинские церкви, магазины, аптеки, рестораны. Настоящего борща можно поесть (смеется). Идешь по улицам и чувствуешь себя, как дома. Это постоянно магнитило нас туда.

- А чем вы занимались в США?

Марина: После окончания университета я работала тренером в компании EVP, которая организовывала соревнования по пляжному волейболу, проводила тренировки, лагеря и тому подобное... Также играла за них.

Максим: Я работал диспетчером по грузовым перевозкам, чем занимаюсь до сих пор, но теперь дистанционно. Волейболом занимался все свободное время. Сначала это была классика, а потом уже пляжный волейбол.

- Как вам инфраструктура для пляжного волейбола в США?

Марина: Конечно, лучше всего пляжный волейбол развит в южных штатах - Флорида, Калифорния, где можно играть круглый год. Однако, например, в Чикаго много крытых кортов. Поэтому летом можно играть на берегу озера, а зимой под крышей. Созданы все условия для развития...

- Прямо как сейчас у нас в Сумах с открытием ЦОПа...

- Да, с открытием Центра пляжного волейбола в Сумах, а затем Центра олимпийской подготовки, стало намного лучше. Ранее мы полгода играли в зале, а весной выходя на песок, чувствуя дыхание ветра, видя солнце, снова начиналось переобучение. Это два разных вида спорта – волейбол в зале и на песке. Надеюсь, центр будет развиваться, и мы увидим много чемпионов, которые прошли через него.

Максим: Если там (в ЦОПе - Ред.) будут сделаны открытые корты, как планируется, то все условия будут - рядом душ, столовая, гостиница недалеко. В Сумах можно будет проводить турниры. Будет классно!

- Вы могли бы сравнить отношение к спорту в США и в Украине. Где лучше?

Максим: У нас еще много осталось от Советского Союза, в том числе почти все тренеры возрастные, оттуда. Я не говорю, что это плохо, но надо брать лучшее отовсюду. У нас такая система: надо результат - кнут, кнут, без пряника. В Америке тренеры, которых я видел, имеют свой подход к каждому спортсмену как к личности. У кого какой характер. Они более такие психологи. Этого у нас не хватает.

- Вы это понимаете. Возможно, будете пионерами в этом плане?

Максим: Марина уже тренирует девушек. И она немного помягче, хотя папина закалка чувствуется...

Марина: Гены берут свое. Мне в Америке запомнилась фраза тренеров: «Good job!» (Хорошая работа!). Они так подбадривают своих воспитанников, даже начинающих.

- Расскажите вообще, как пришли в волейбол?

Марина: Ну, у меня все логично. Отец - волейбольный тренер. Однако не все так однозначно. Отец сначала тренировал только мальчиков. Он тренировал моего брата старшего, а я за ним как хвостиком. Они тренируются, я сижу, скучаю. Затем взяла мяч, что-то начала делать, подбрасывать, у стеночки. Так и началось. Я сказала: «Папа, и я хочу». Он отдал меня тренеру Ларисе Александровне, до сих пор ее помню, сейчас в Днепре живет. Затем был Вячеслав Федорович, который и сейчас тренирует девушек в ДЮСШ. А потом отец взялся и сам меня.

- А сейчас в Сумах только отделение для девушек в ДЮСШ...

Марина: Да, не хватает мужского тренера.

Максим: Я сам из Хмельницкой области. Играл тогда в классический волейбол. Это было довольно поздно, после школы. В школе мой дядя родной, мой крестный постоянно говорил: «Давай в волейбол, волейбол!» Но я больше бегал в футбол. А когда поступил в университет - аграрный в Каменце-Подольском - там работал еще его тренер по волейболу. Он мне посоветовал сходить к нему. Потому что с футболом там было не очень. Я пошел. Попробовал, навыки немного были. Так и пошло... Начал играть классику первым темпом. Играли в студенческой лиге. Выигрывали третье место в Украине.

- А пляжный?

- В пляжный начал играть, когда переехал в Чикаго. Там было много друзей-волейболистов. Но уровень был не тот, более любительский. Я пошел на пляж искать партнеров. Мне говорили, что пляжный волейбол в Америке более развит. Начал знакомиться с американцами, играть, мне понравилось. Так потихоньку-потихоньку переквалифицировался. Первые годы я еще миксовал: немного классики - немного пляжа. Но потом понял, чтобы был толк, надо в одной сфере, поэтому полностью перешел на пляжный. Понемногу учился, Марина мне добавила много, по технике особо. Говорит мне: «Ты много бегаешь, прыгаешь, без толку» (смеется). Она всю жизнь играет. А когда вернулись в Украину, здесь очень помог Валерий Иванович (отец Марины – Ред.). Лучший тренер в моей жизни, только больше слушаться надо, у меня сложный характер.

- Расскажите о ваших дальнейших планах. Возможно, Париж-2024?

Максим: Олимпийские игры - это, конечно, мечта номер один. Но там довольно тяжело попасть. Есть два пути. Оба тяжелые: один дорогой, потому что нужно ездить по Всемирным турам пару лет, другой через Континентальный кубок, через который мы попытались в этом году к Олимпиаде в Токио. Но, чтобы лучше играть, надо играть с лучшими. К сожалению, у нас недостаточно практики. Тот же ЦОП это, конечно, хорошо. Это большая помощь для молодежи. А на взрослом уровне нужны зарубежные поездки, сборы, спарринги с сильнейшими...

Марина: У меня есть мечта найти партнера на всю жизнь. В личной жизни уже нашла (смеются), но на корте нужно полное взаимопонимание...

- На последней Олимпиаде сделали много миксте в легкой атлетике, например. Давно играют в паре в большом и настольном теннисе. В волейболе об этом не думают?

Максим: Идея интересная. Однако на таком уровне об этом не говорят. На любительских турнирах играют, конечно.

Марина: Родственникам очень трудно играть вместе. Вот, например, сестры Махно (Инна и Ирина - неоднократные чемпионки Украины - Ред.) для меня загадка. Они очень много ссорятся. И этим соперники пользуются. Родственнику ты можешь сказать все, что хочешь. А при чужом человеке, пусть не совсем чужой, другу, не можешь высказать все, что накипело.

Сейчас надо найти своего человека, с которым будет одна цель. Это все-таки командный вид спорта.

Пока не удается. Поиграла с одной, потом с другой, из других городов. Но это другая школа, другой тренер. И каждый тянет в свою сторону. Это очень сложно. Сейчас мы с тренером решили играть со своими, потому что это свои, мы их знаем с детства. Сейчас буду играть с Екатериной Удовенко. Она еще молодая, но достаточно техническая, прогрессирует.

Максим: Отбор на Олимпиаду начинается за два года до начала. То есть со следующей осени. Так что у нас есть еще год, чтобы найти партнеров, притереться и идти к цели.

- Возможно, создание того же ЦОПа пойдет на пользу объединению школ, прогресса пляжного волейбола?

Марина: Конечно. Они пытаются объединиться. Надо браться и делать.

Максим: ЦОП это большой плюс для молодежи. Сейчас набрали нескольких перспективных волейболистов. И теперь им не надо думать о финансировании. Есть сборы, есть проезд, проживание. Играй, тренируйся и развивайся! ЦОП это на перспективу. Еще бы тренеров квалифицированных побольше.

Марина: Проблема еще в том, что тренер в ЦОП должен приходить со своими игроками. А у нас много таких, кто уже на сходе своей карьеры и мог бы принести пользу другим. Мы только начали, думаю, дальше будет...

Максим: Да, это только первый год, даже полгода. Они посмотрят, сделают работу над ошибками. Я думаю, денег здесь хватает. Но надо выезды международные: для спаррингов, для сборов, для соревнований. Возможно, наоборот, здесь проводить международные турниры, чтобы они приносили нашим игрокам очки в Мировом туре. У нас есть уровень, но выше головы не прыгнешь, если не встречаться с лучшими. А если наша пара приезжает на этап мирового тура с 0 очков в активе. То они сразу попадают на первые номера посева и сразу вылетают. Сегодня вылетели, завтра вылетели, смотри, послезавтра пройдут одного, другого, третьего. Надо набираться опыта.

Марина: Чтобы занять первое место, надо сначала несколько раз, или несколько десятков раз проиграть, научиться проигрывать, чтобы потом выиграть. Мы в свое время с Дианой Луниной играли на нескольких 4-звездочных этапах Мирового тура против чешской пары, которая была номер 1 в мире. Раз проиграли, два проиграли, на третий раз Максим мне пишет смс: «Ну, на этот раз должны выиграть». И выиграли.

Максим: Причем в Чехии. В Министерстве, которое выделяет на поездки, должны понимать такое, что за один раз ничего не делается. Надо понимать эту систему набора очков. И надо самим, тренерам искать возможности играть, тренироваться вместе с лучшими, и не бояться этого. У меня проблем с английским нет, я могу договориться. Был случай, мы были в Нидерландах, тренировались. А к нам неожиданно подошел олимпийский чемпион Бруно из Бразилии со своим напарником Педро. Они попросились с нами играть. Все наши как-то опустили глаза, боялись. Я с радостью согласился, мы поиграли. Одну партию проиграли, другую выиграли. Это опыт!

- За Олимпиадой следили?

- Конечно!

- Выиграли сильнейшие?

Максим: Все так, как должно быть. Я очень рад за этих пацанов (норвежская пара Андерс Мол / Кристиан Сьорум - Ред.), которые за последние два года выиграли все, что можно. Оставалось только чемпионат мира и Олимпиаду. Главным было не перегореть.

- А девушки?

Марина: Американки (Аликс Кляйнмен и Эйприл Росс - Ред.) - да. Я сразу говорила, что они будут в медалях. Удивили приятно швейцарки (Анук Верже-Депре и Джоанна Хайдрих, которые взяли бронзу - Ред.).

Максим: Я помню, как они часто играли с Мариной и выигрывали 2:1. Обычно, Марина с партнершей выигрывает первую партию, потом во второй ведут 20:18, но проигрывают. А потом и третью... То есть можно соревноваться на равных с более сильными.

- Мы с вами сейчас на Студенческом пляже. Могут здесь вырасти будущие чемпионы?

Максим: Хотелось бы, однако здесь уже корты такие «подуставшие», здесь бы песок поменять. Немного инфраструктуру подтянуть. Тот же туалет, возможно, душ.

Марина: Несколько лет назад здесь сделали два корта, но песок там... Нет там песка. Малыши и любители играют. А так очень травмоопасно. Но хорошо, хоть это есть.

Максим: Мы привыкли так говорить. Радуемся, что не хуже. А надо стремиться к лучшему. Смотреть, как делают лучшие, и перенимать опыт.

- Как вы думаете, почему у нас на молодежном, юношеском уровне были призеры и чемпионы мира, а на взрослом немного хуже?

Марина: Здесь комплекс причин. Во-первых, спорт это не про здоровье. Пока ты молод, есть здоровье. Чуть позже, нужна реабилитация, которая у нас пока крайне на недостаточном уровне. Это большой минус. Во-вторых, немного тех, кто был звездой в юношеском возрасте, остаются во взрослом спорте. Надо зарабатывать на жизнь. А здесь это сложно...

- Как изменилась ваша подготовка с открытием ЦОПа?

Марина: Больше сборов. Это классно, по две тренировки в день, хорошая нагрузка. Для подготовки к серьезному турниру - это очень хорошо. Начали выезжать в другие города, Черноморск, например.

Максим: Еще в прошлом году здесь в Сумах не с кем было даже поспарринговать. Играли против любителей, миксты. А сейчас на сборы приезжает несколько команд, есть из кого выбирать.

- Как думаете, ваш сын пойдет в волейбол?

Максим: Он очень хочет. Но очень усидчивый.

Марина: Мы выбрали такую тактику: мы не заставляем его делать ничего. Но он всегда видит перед собой волейбол. Он хочет заниматься. Хорошо, что есть желание. Дай Бог...

- Тогда придется отделения для мальчиков открывать в ДЮСШ...

- Придется. Многие спрашивают...

Спорт Максим Гладун Марина Гладун Пляжный волейбол
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