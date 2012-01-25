В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток? На минувшей неделе, 8 сентября, на комиссии по законности депутаты и спортсмены довольно горячо обсуждали вопрос об установлении общественной организации «Хоккейный клуб «Сумы» льготной арендной платы в размере 24 грн. на 2022 год за пользование нежилыми помещениями площадью 100,47 кв. м и хоккейным полем с трибунами на ул. Труда, 5.

Вроде бы что такого сложного может быть в поддержке спорта и его развития? Однако ситуация очень непростая - настолько же, насколько непростые отношения за все эти годы сложились у ДЮСШ по ледовым видам спорта «Чемпион» и ХК «Сумы», пишет Ваш шанс.

Напомним, что до 26 ноября 2014 года хоккейная коробка с частью помещений была в аренде у областной ДЮСШ «Чемпион». Когда срок аренды закончился, встал вопрос о дальнейшем использовании площадей. Поскольку они были в ужасном состоянии, коробку и подсобные помещения город передал в аренду ХК «Сумы» с тем, чтобы хоккеисты сделали искусственный лед. Так в Сумах появилась хорошая ледовая площадка. Но представители «Чемпиона» тоже стали претендовать на каток. Возник конфликт, который не удается урегулировать до сих пор. Ведь при передаче комимущества был договор о льготной аренде и в то же время предоставлении льда (в определенные часы) ДЮСШ. Однако в протоколе не прописали одну из секций - хоккей. Остался только шорт-трек...

И ХК «Сумы», строго следуя договору, ничего не имеет против шорт-трека, но не хочет пускать на лед детей из хоккейной секции ДЮСШ (которой в договоре нет). В принципе, можно понять руководителя ХК Александра Шерстюка: хоккеисты из ДЮСШ - такие же, как и в ХК. И совершенно непонятно, почему клуб должен оплачивать за свои средства электроэнергию и прочие расходы, а дети из спортшколы получают лед бесплатно. Собственно, в этом и проблема.

Ведь ДЮСШ продолжает настаивать на своих правах на пользование катком: «Мы находились там до хоккейного клуба. Сейчас есть недоразумения в плане невыполнения заключенного договора. Когда ребята зашли, сказали - сделаем ледовую площадку, только вас подвинем. Взяли у нас раздевалку, половину здания. Мы не против, мы только за хоккей, за лед, но в договоре должно быть четко указано время для нашей школы. И такой договор со временем существует, но его почему-то не получается выполнять. Время у нас - час утром и с 15.00 до 17.00 днем - когда наша школа может заниматься».

У Александра Шерстюка есть контраргументы: «Изначально время выделялось только для занятий шорт-треком. Мы даем время для проведения и областных соревнований, идем навстречу и пытаемся найти общий язык. А с ДЮСШ - когда мы взяли после них в аренду каток, то платили по 700 или 1000 грн. У нас был договор аренды, но нас практически не пускали заниматься больше чем полгода!»

Кто и за что платит

Оказалось, что ХК постоянно платит за свет - больше 200 тыс. за последние три месяца. Получается примерно 70 тыс. грн. в месяц. Но готова ли за своих детей платить ДЮСШ?

Представитель ДЮСШ ответил: нет, в договоре этого нет. Но если вопрос будет стоять так, его надо будет как-то решать. А вот представительница секции шорт-трека сразу отрезала: «Мы занимаемся с 8 до 9 утра и с 15.00 до 16.00. Ничего не платим. У нас бесплатная спортшкола. Поэтому если сейчас стоит вопрос, готовы ли мы платить, то это значит: готовы ли платить родители? Но у нас 90% детей даже не готовы приехать с Прокофьева на тренировку на маршрутке! Поэтому о плате не может быть и речи. Мы с детей собирать деньги не будем!»

Одна на всех...

- А у ДЮСШ есть своя хоккейная площадка? Почему вы не занимаетесь там? - поинтересовался депутат Артем Кобзарь.

- Да, есть, в городском парке им. Кожедуба, - подтвердили в ДЮСШ. - Но там все зависит от погоды. Зимой мы заливаем ее и катаемся в парке. А если зимы нет (в позапрошлом году, например, ее практически не было, мы даже шланги не доставали), мы не можем заниматься.

Получается, если бы ХК «Сумы» не поставили холодовую установку на «Авангарде», ДЮСШ не смогла бы кататься ни там, ни там. А с другой стороны, если они заберут эту установку и перевезут в другое место, опять же, коммунальные спортсмены вообще не смогут тренироваться... «А почему не поставить и в парке такую установку - чтобы было два катка и дети из ДЮСШ могли нормально тренироваться?» - задал вопрос А. Кобзарь.

- Да потому что на бэушную установку надо не меньше 1 млн. Кто нам его даст? - ответил представитель ДЮСШ. - К тому же Александр Шерстюк - президент городской федерации хоккея. Все дети в нашей школе - городские. Он, получается, вообще против хоккея? Почему он не хочет развивать своих, сумских пацанов, делать детские чемпионаты?

Депутат Александр Зименко тоже не понимает позицию ХК «Сумы»: «Есть договоренность с ДЮСШ на три часа в день. И если шорт-трек считает нужным отдавать лед на час хоккеистам (а это одна школа) - в чем проблема? Для нас все дети одинаковые. Просто соблюдайте свои договоренности. Никто большего с вас не требует».

Однако у Александра Шерстюка свои факты: «Если шорт-треку не надо время, мы можем его использовать для проката, чтобы компенсировать расходы. Мы готовы уйти на любую коробку. Одно время предлагали даже поставить лед в городском парке, но чтобы это хоть как-то компенсировали. Потому что нам город, кроме скидки на аренду, больше никакой помощи не оказывает. У нас дети пять лет занимаются, и нам пять лет даже не дают детскую тренерскую ставку! А что касается бесплатного льда для хоккеистов ДЮСШ, так сейчас придут родители наших детей и зададут вопрос: почему тем детям дают кататься бесплатно, а нам нет? То есть я со своих детей должен брать деньги за лед, чтобы мы могли оплатить электроэнергию и все остальное, а дети ДЮСШ могут рассчитывать на лед просто так? Я не такой уж меценат, чтобы спонсировать и общественную организацию, и городскую спортшколу. У меня тоже есть семья и дети. Что касается того, что я президент федерации, то извините. Мы даем время на соревнования - за последние пять лет никто не платил нам за областные турниры. Вот и как мне быть?»

Представительница секции шорт-трека только развела руками: «Проблема так не решится. Это частный каток. А должен быть коммунальный, и тогда не надо договариваться. В Харькове три коммунальных катка, в Киеве - два таких катка»...

Выслушав все стороны конфликта, Артем Кобзарь предложил перенести вопрос на следующую комиссию и дать время спортсменам все же попробовать договориться.

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Но, собственно, о чем там договариваться спортсменам, если точку в этом вопросе должна поставить именно власть? Во-первых, необходимо внести изменения в договор и включить в него хоккейную секцию ДЮСШ. Во-вторых, разве эти три часа на льду для детей ДЮСШ не покрывает льгота на аренду площадки и коммунальных помещений?! Если нет, то городу необходимо вести переговоры с областью («Чемпион» - областное КУ), чтобы продумать механизм компенсации части расходов на электроэнергию и таким образом уравнять ситуацию, дабы все дети могли заниматься бесплатно. Но пойдут ли на это депутаты или просто продолжат давить на предпринимателя - вопрос пока открыт.