Сумчанка собирается покорять мир В июле сумчанка Татьяна Поладич выиграла международный турнир по бодибилдингу в категории «бикини» в Перудже (Италия).

О своей победе и подготовке к ней, а также планах на будущее она рассказала в интервью sportclub.sumy.ua.

- Татьяна, поздравляем вас с победой в Перудже. Расскажите, насколько престижным был этот турнир?

- Спасибо. Это был интернациональный чемпионат мира Mr&Miss WORLD 2021 по версии федерации WABBA. Это соревнования высокого уровня, в которых победители получали прокарты.

- Можете ли сравнить организацию этого турнира с украинскими чемпионатами или другими зарубежными?

- Организация была на высшем уровне. Не могу сказать, что в Украине проходят хуже чемпионаты. Каждый президент своей федерации старается вложиться максимально.

- Насколько трудно готовиться к таким турнирам, держать себя в форме?

- Мне в этот раз было тяжело доходить до чемпионата, так как это уже были четвертые соревнования подряд. Я была 3 месяца на диете и постоянные физические нагрузки. Конечно, организм устает.

- Что дает получение прокарты?

- Прокарта означает, что я профи (профессиональная категория) и буду соревноваться только среди профи в абсолютной категории. (Ну, это как высший разряд у сварщика). Теперь могу ездить по миру, но при этом это меня обязывает иметь форму лучше и выступать обязательно хотя бы раз в год, так сказать, подтверждать ее, иначе заберут и тогда все сначала.

- Какие планы на осенний сезон?

- Осенью в ноябре будет чемпионат Украины, кстати, в Сумах. Потом, чемпионат мира в Португалии, хочу туда попасть. Ну, и по совместительству, возможно, и другие федерации захвачу тоже.

- В бодибилдинге есть много категорий. Почему вы выбрали именно «бикини»? Чем она отличается от остальных? Какая сложнее? Какая более престижнее?

- Фитнес бикини потому что это красивая категория, женственная. Кто не хочет быть красивым и иметь подтянутое тело. Ну, и я думаю это престижная категория, так как в ней всегда больше людей и, естественно, большая конкуренция. Но я ее не считаю сложной, сложнее «бодибилдинг».

- Назовите ваши параметры?

- Рост 169 см, вес 57 кг.

- А 90-60-90?

- Почти. 90-63-87.

- Где и кем вы работаете?

- Я мастер маникюра и педикюра. Эта профессия мне подходит, потому что график строю себе сама. Нужно совмещать семью, ребенка, спорт. Тут главное желание.

- Расскажите, с чего все началось? Откуда желание?

- Ходила в зал MasterGym к тренеру Ольге Назаровой после того, как родила ребенка, для поддержания формы. Оля предложила подготовиться и выступить. Я подумала, почему бы и нет, будет что вспомнить и детям рассказать ))) Выступила в Харькове по федерации UFBB. Это мои первые впечатления, но форма была совсем начальная и недороботанная. Эмоции переполняли, хоть я и тогда только 8-й стала. Захлестнуло, захотела еще. Ну и вот к чему привело))

- Как относятся к вашим занятиям родные?

- Сначала муж был против, но я ему сказала, что это моя жизнь. После первых успехов он начал гордиться мной, и сейчас вся семья очень поддерживает меня, болеют за меня и гордятся тем, что я занимаюсь и стремлюсь к большему.

- Можно ли в Украине заработать спортом?

- В Украине вообще все выигрыши смешные, хоть профи, хоть нет. За рубежом гонорары намного больше, и, думаю, реально заработать. Но конкуренция просто нереальная, очень сложно.

- Какую цель ставите перед собой?

- Честно, мечтаю попасть в Америку на «Арнольд классик», которые организовывает Арнольд Шварценеггер. Поэтому буду стремиться, а там посмотрим))

- Есть ли у вас кумиры?

- Изначально, когда я пришла в зал, моим кумиром стала мой тренер. Я захотела фигуру как у нее))

- Получилось?

- Думаю, все получилось, но и нужно понимать, что необходимо еще работать и оттачивать. Наработки есть, всего лишь отточить нюансы.

- Как много вы тренируетесь?

- Занимаюсь 3 раза в неделю по 1,5-2 часа.

- Есть ли чемпионская диета?

- Организм человека это такая индивидуальная штука, что у каждого чемпиона своя диета и продукты питания. Одному подходит, другому не подходит тот или иной продукт. Это очень индивидуально. Нужна та диета, которая дает результат и при этом чувствуешь себя при этом хорошо.

В обычной жизни в рационе больше углеводов, в предсоревновательном периоде больше белковой пищи и меньше углеводной. Ну, и конечно же нет тортикам, салу и борщу. Но если совсем слабость и нету сил, энергии, немножко один раз можно, ничего страшного не произойдет)))

- Как проводите свободное время?

- В свободное время гуляю с дочерью Миланой, ей 7 лет. С друзьями. Стараюсь уделить внимания родным и близким.

- Замечаете ли на себе взгляды мужчин, женщин?

- Взгляды вижу на себе постоянно. Чем рельефней форма, тем больше оборачиваются. Это, даже, иногда раздражает и нравится одновременно)))

- Что могли бы пожелать читателям?

- Читателям хочу пожелать найти свое любимое дело для души. Стремиться к лучшему и от этого получать удовольствия.

Досье

Татьяна Поладич, 32 года, родилась в Сумах, получила финансовое образование в СумГУ. Занимается бодибилдингом 4 года. 2-кратная чемпионка Украины в категории «бикини». Дважды принимала участие в чемпионатах мира, чемпионка мира 2021 года, обладательница прокарты.