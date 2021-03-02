К 8 марта 8 сумских спортсменок ответили на 8 вопросов

Уже традиционно у нас необычное поздравление. На 8 вопросов отвечают 8 известных сумских спортсменок и тренеров. Кто-то кратко (из-за занятости на тренировках и соревнованиях, кто-то расширенно, за что им отдельное спасибо).
Наши вопросы:
- Как Вы пришли в спорт?
- Когда пришли первые победы?
- Когда Вы поняли, что спорт это надолго?
- Как много вы тренируетесь?
- Можно ли в Украине заработать спортом?
- Если ли у Вас кумир?
- Ваша мечта в спорте?
- Какой подарок на 8 марта вам запомнился больше всего?
Юлия Дехтяр, футбол, футзал
- Всё очень просто. С детства родители искали, чем бы занять ребёнка, то есть меня. Вообще началось все с танцев ))) Но уже после, очень много перепробовала видов спорта (лыжный спорт, гандбол, лёгкая атлетика)! И все же я остановилась на Футболе ❤. И вот уже как 19 лет я в нем (аж самой не верится) )))) Из них 10 лет в Высшей лиги Украины по футзалу! А также 4 года назад открыла для себя пляжный футбол и в этом году наша команда «Мрія-2006» (г. Ананьев Одесская обл.) стали обладательницами Кубка европейских чемпионов!
- Ну, на данный момент точно я не вспомню, через пару лет тренировок мы точно побеждали на областных соревнованиях!
- Наверное, после нескольких побед на соревнованиях я поняла, что хочу связать свою жизнь со спортом.
- Сейчас тренировки 4-5 в неделю по полтора часа! Но бывает и меньше, с карантином многое изменилось!!!
- Очень сложно, но возможно.
- Как таковых кумиров нет!
- ))) Конечно… Но я не могу на данный момент поделиться! Расскажу, когда она исполниться)
- Подарков было много, но каждый год я ждала этого дня ) В этот день Папа с самого утра покупал мне и маме по букету – именно «Мимозы» ( это такая маленькая традиция была). Ну и каждому по подарку))
Анна Дябло, гандбол
- В спорт меня привёл мой отец. Увидел в детстве какие-то задатки и с первого класса постоянно повторял, что ты будешь заниматься гандболом. Я тогда к этому не отнеслась серьёзно.
- Ну, первые победы были ещё, когда я играла в своём родном городе (Конотопе – Ред.), но это все ещё в юном возрасте. Серьезные победы, я думаю, были уже у меня, когда я выступала в Херсоне. Первая медаль в женской Суперлиге.
- Когда переехала из своего родного города в Херсон и начала сама обеспечивать себя.
- 8-9 тренировок в неделю.
- Можно, конечно, но без особых вложений в будущее, поэтому вариант уехать играть заграницу намного благоприятный.
- Не могу кого-то выделить. У меня много есть любимых спортсменов, они все разные, но каждый по-своему хорош.
- Мечты как таковой нету, есть конкретные цели, которые, я думаю, постепенно осуществлю.
- Не могу вспомнить что-то запоминающееся. Рада каждому подарку, всегда приятно само внимание.
Юлия Засульская, самбо
- Заниматься борьбой – это была моя мечта с самого детства. Когда мне исполнилось 7 лет, мама сделала совсем необычный подарок на день рождения, – отвела меня в спортзал. Я была на седьмом небе от счастья! И вот я уже 10 лет как в спорте.
- Первая медаль была очень рано и неожиданно. Буквально через пару недель тренировок были мои первые соревнования, и я выиграла первое место.
- Я поняла, что в спорте я надолго, когда помогала тренеру тренировать младшую группу. И мне это очень понравилось… И я тогда поняла, что спорт это моё.
- Тренируюсь 7 дней в неделю по 2-3 часа. В будни с тренером, на выходных сама.
- Очень сложно, но возможно.
- Кумиров особо у меня нету, но есть пример для подражания – Дарья Белодед. Она украинская дзюдоистка – двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы.
- На то это и мечта, и говорить о ней не стоит, а то не исполнится) Могу сказать лишь одно, что она понемногу исполняется.
- Каждый подарок по-своему запоминающийся.
Елизавета Костюк, теннис
- Всё началось с обычного поиска хобби. В возрасте 5 лет родители отвели меня на акробатику. Мне очень нравился этот грациозный спорт. Я работала в тройке, такой себе «мини-команде» с двумя прекраснейшими напарницами. Из-за того, что девочки были в 11 классе, образовались заботы куда более важные, чем спорт: подготовка к экзаменам, поступление в вуз и т.д. В итоге наша тройка распалась, но из спорта уходить не хотелось. После занятий акробатикой я поняла, что хочу попробовать что-то новое, более волевое что ли. И вот, таким образом, в возрасте 8 лет я начала заниматься теннисом.
- В самом начале никто даже и не думал о чём-то большем нежели просто хобби. Мне нравился этот спорт, и я работала не ради дальнейших побед, а из-за того, что мне было по-настоящему интересно. Первые турниры я начала играть в возрасте 10 лет в своём родном городе. По началу не всё получалось, но это спорт, и он требует терпения и покладистого труда. В возрасте 11 лет начали приходить первые победы, которые мотивировали становиться лучше.
- Всё приходило постепенно. Победа за победой давали надежду верить в что-то большее. Лет так в 13, после первого финала в зарубежном турнире, в глазах появился огонёк и большие мечты.
- На данный момент 5 теннисных двухчасовых тренировок в неделю + 5 тренировок в зале и, по возможности, бегаю 1 кросс в неделю.
- Скажу так, если говорить о профессиональном спорте и заработке на турнирах, то будет очень сложно, ибо в Украине проводится очень мало турниров с призовым фондом, всего по 1-2 в год. Для заработка на турнирах надо играть за рубежом, но также учитывая факт конкуренции и материальных расходов, так как профессионалами хотят быть все, но шанс выпадает, к сожалению, далеко не каждому.
- Да, я преданная поклонница Арины Сабаленка! Мне нравится смотреть как она борется за каждый мяч, оставляя всю себя на корте. Девушка с очень сильным характером, волей и доброй душой.
- Моя мечта в спорте – развить в себе сильный характер, упорство, самообладание, быстроту ума и вывести все эти качества на максимальный уровень, ведь они помогут мне преуспеть в жизни в целом.
- Охх, сложный вопрос! Наверное, букеты с цветами – приятная малость, которая всегда поднимает настроение и радует глаз.
Елена Кретшмар, жим лежа, тренер ЗОЖ
- В 2010 году я была обычной девушкой, абсолютно далекой от спорта и с огромным лишним весом. 18 ноября того же года я попала в тренажерный зал. Хотела лишь похудеть, оздоровиться. Этот мир меня захватил в плен, и я сдалась с удовольствием! Глубочайшее удовольствие – работать над своим телом, духом, психологическим состоянием в одном месте! Ведь это не выдумка, что, прокачивая мышцы, мы лечим душу и закаляем внутренний стержень! Спорт – удел победителей. И я безгранично рада, что одержала победу в этой схватке! Дальше начала заниматься пауэрлифтингом, жимом штанги лежа Мой преподаватель физвоспитания из университета, узнав, что я стала спортсменкой, был в глубочайшем шоке! Ибо кем-кем, а вот человеком спорта меня видели в последнюю очередь!
- Я – везунчик! В команде на уровне области первый год-два у меня не было особо конкуренток. Поэтому там сияли мои победы. Некоторые рекорды области до сих пор сохранились. А вот реальная, первая серьезная победа была в г. Керчь в 2012 году. Волей случая и силой характера взяла серебро на международном соревновании, хотя в категории были сильнейшие девочки! А самой большой гордостью есть и будет победа 26 апреля 2018 года, когда я выполнила норматив Мастера спорта Украины по жиму лежа и установила рекорд страны в своей весовой категории среди женщин (действителен до сих пор!). К сожалению, это достижение стало финальным в моей спортивной карьере. В связи с травмой я ушла из профессионального спорта, но начала активное развитие как тренер. А самым запоминающимся «достижением» стали соревнования в феврале 2018 года, когда я впервые за всю карьеру уехала с нулевой отметкой. Этот урок помог мне в кратчайшие сроки стать Мастером. Победы мотивируют, но поражения позволяют расти над собой!
- На второй тренировке, 22 ноября 2010 года. Я пришла к главному тренеру и заявила, что хочу соревноваться! Это решение стало переломным в моей жизни. Я изменила себя на 180 градусов! Сбросила почти 20 кг лишнего веса, нашла любимый вид спорта, обрела призвание – профессию тренера здорового образа жизни!
- В среднем – 5-7 тренировок за 5 дней (силовой фитнес, стретчинг, кардио). Длительность от 60 до 120 минут. Если брать времена пауэрлифтинга, то тренировалась по 2-3 часа, 3-5 раз в неделю (зависимо от соревновательного режима). Если же в экипировке, то бывало и до 4-х часов тренировки. Незабываемый, ни с чем не сравнимый кайф!
- Да, можно. Единицам, кто в этом уверен на все 100%. Мне мало кто поверит. Но я оцениваю факты. Тот, кто горит своим делом, стремиться в нем стать профи, самым лучшим – всегда заработает. В спорте, в продажах, на блогерстве. Рамки себе ставим только мы, подпитанные предрассудками.
- Да. Это – я в будущем. Когда ты стремишься стать картинкой из постера на стене либо в Ютубе, то чаще всего обречен на кучу комплексов из-за «несоответствия». Арнольд не имел «кумиров», но были примеры, которые он ВОЗНАМЕРИЛСЯ превзойти. Вот так и я. Слежу за теми, кто уже достиг того, к чему стремлюсь, но в то же время создаю наилучшую версию СЕБЯ.
- На сегодня я вне проф. спорта. Целью является оздоровление после травм. Для любого спортсмена мой ответ понятен: спорт высших достижений со здоровьем не связан. Чаще с травмами. Если же совсем-совсем раскрыть душу, то грезы о помосте не отпускают. Этот наркотик из меня сложно изгнать. Возможно, настанет момент, когда снова лягу под штангу! По крайней мере, экипировку храню, словно самый ценный клад! Как и трико, и пояс, и штангетки!
- В прошлом году. Я получила букет самых волшебных тюльпанов, которые только могут существовать с целой упаковкой любимых конфет. Неожиданно и незабываемо до мурашек!
Анна Оласюк, фигурное катание
- С самого детства была активным ребёнком и мечтала быть фигуристкой. Как только в городе открылась спортивная школа по фигурному катанию, не теряя возможности, сразу же попросила родителей отвезти именно туда.
- Первые победы пришли не сразу. Сначала соревнования служили возможностью попробовать свои силы и набраться опыта. Со временем, конечно, появились победы и награды.
- Наверное, тогда, когда понимаешь, что 90% жизни проходят на тренировках. Когда засыпаешь и просыпаешься с мыслью о подготовке к соревнованиям. Тогда и понимаешь, что пути назад нет.
- Каждый день, в зависимости от того, к чему идёт подготовка. Может быть и по 2-3 раза в день.
- Если профессиональные спортсмены достигают вершин на международном уровне, то думаю, да. Мы пока только стремимся к такому результату.
- Есть много различных спортсменок, с которых хочется брать пример. Одного человека выделить не могу.
- Именно сейчас мечта – это остаться действующим спортсменом как можно дольше. Потому что с каждым годом становится все сложнее бороться даже с маленькими травмами, и, конечно, хочется, чтобы их было меньше.
- Любой подарок – это очень приятно. Особенно если подарен от души. Поэтому каждые, даже незначительные, подарки я ценю и запоминаю.
Елена Сушко, панкратион
- Спорт преследует меня всю жизнь, еще со школы. В 5-м классе начала заниматься легкой атлетикой, потом был баскетбол, была даже капитаном команды. Поступив в СумГПУ им. А.С. Макаренко, в 2013 году решила попробовать себя в панкратионе. Придя на первую тренировку, мне очень понравилось и потом уже не представляла себя ни дня без тренировочного процесса.
- Первые победы были на чемпионате Украины в 2015 году, потом был мой первый чемпионат мира в Турции, где я стала чемпионкой.
- Поняла это после первого ЧМ, захотелось еще и еще ощущать это непередаваемое ощущение.
- Когда еще была студенткой тренировалось 5 дней в неделю по два раза в день, и даже в субботу приходила в зал. Сейчас из-за работы тренируюсь не так часто, но когда проходят сборы, возобновляю прежний тренировочный процесс.
- Можно, но нужно очень много трудиться. Особенно если это профессиональный спорт.
- Кумиров нет.
- Хочу выполнить норматив Заслуженного мастера спорта Украины.
- Раз совпало, что 8 марта припало во время соревнований. Очень запомнилось, как наши тренера нас поздравляли с самого утра. Мы с девчонками были очень удивлены.
Алевтина Шалыгина, хоккей на траве
- В спорт я пришла с 3-го класса, будучи ещё совсем маленьким ребёнком. При школе открылась спортивная секция «хоккей на траве». Меня это очень заинтересовало, и я решила попробовать, так и осталась там, уже 14 лет.
- Первые победы начали приходить уже с первых чемпионатов, мы всегда были в тройке лидеров среди своего возраста.
- Когда поняла, что моя мечта – попасть в команду города – «Сумчанка». С того момента, я понимала, что путь будет длинным и нелегким.
- Мы тренируемся 5 дней в неделю, часто у нас проходят видеопросмотры (разборы наших игр), где собственно мы и делаем работу над ошибками и изучаем лучше нашего соперника, ну и, конечно же, проводим больше времени друг с другом, что немаловажно для дружеского коллектива.
- Конечно, можно, я думаю, что через несколько лет спорт раскроется совсем с другой стороны в нашей стране и будет очень много побед, соревнований, тем самым появиться больше спонсоров и вырастет доход спортсменов.
- Кумира у меня, скорее всего, нет. Есть очень наглядный пример, которым можно гордится и учится только новому, – это наши старшие девочки из команды, которые достаточно опытные и сильные.
- Моя мечта в спорте – это стать детским тренером, так как горящие глаза деток – это самое ценное.
- Больше всего мне запоминались, скажем, не материальные подарки, а небольшие открытки, которые мне рисовал мой брат, на каждое 8 Марта, будучи ещё маленьким. Я очень счастлива, что имею такое внимание и заботу.
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