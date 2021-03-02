К 8 марта 8 сумских спортсменок ответили на 8 вопросов Поздравляем всех женщин с праздником весны и красоты и любви.

Уже традиционно у нас необычное поздравление. На 8 вопросов отвечают 8 известных сумских спортсменок и тренеров. Кто-то кратко (из-за занятости на тренировках и соревнованиях, кто-то расширенно, за что им отдельное спасибо). Наши вопросы: Как Вы пришли в спорт? Когда пришли первые победы? Когда Вы поняли, что спорт это надолго? Как много вы тренируетесь? Можно ли в Украине заработать спортом? Если ли у Вас кумир? Ваша мечта в спорте? Какой подарок на 8 марта вам запомнился больше всего? Юлия Дехтяр, футбол, футзал Всё очень просто. С детства родители искали, чем бы занять ребёнка, то есть меня. Вообще началось все с танцев ))) Но уже после, очень много перепробовала видов спорта (лыжный спорт, гандбол, лёгкая атлетика)! И все же я остановилась на Футболе ❤. И вот уже как 19 лет я в нем (аж самой не верится) )))) Из них 10 лет в Высшей лиги Украины по футзалу! А также 4 года назад открыла для себя пляжный футбол и в этом году наша команда «Мрія-2006» (г. Ананьев Одесская обл.) стали обладательницами Кубка европейских чемпионов! Ну, на данный момент точно я не вспомню, через пару лет тренировок мы точно побеждали на областных соревнованиях! Наверное, после нескольких побед на соревнованиях я поняла, что хочу связать свою жизнь со спортом. Сейчас тренировки 4-5 в неделю по полтора часа! Но бывает и меньше, с карантином многое изменилось!!! Очень сложно, но возможно. Как таковых кумиров нет! ))) Конечно… Но я не могу на данный момент поделиться! Расскажу, когда она исполниться) Подарков было много, но каждый год я ждала этого дня ) В этот день Папа с самого утра покупал мне и маме по букету – именно «Мимозы» ( это такая маленькая традиция была). Ну и каждому по подарку)) Анна Дябло, гандбол В спорт меня привёл мой отец. Увидел в детстве какие-то задатки и с первого класса постоянно повторял, что ты будешь заниматься гандболом. Я тогда к этому не отнеслась серьёзно. Ну, первые победы были ещё, когда я играла в своём родном городе (Конотопе – Ред.), но это все ещё в юном возрасте. Серьезные победы, я думаю, были уже у меня, когда я выступала в Херсоне. Первая медаль в женской Суперлиге. Когда переехала из своего родного города в Херсон и начала сама обеспечивать себя. 8-9 тренировок в неделю. Можно, конечно, но без особых вложений в будущее, поэтому вариант уехать играть заграницу намного благоприятный. Не могу кого-то выделить. У меня много есть любимых спортсменов, они все разные, но каждый по-своему хорош. Мечты как таковой нету, есть конкретные цели, которые, я думаю, постепенно осуществлю. Не могу вспомнить что-то запоминающееся. Рада каждому подарку, всегда приятно само внимание. Юлия Засульская, самбо Заниматься борьбой – это была моя мечта с самого детства. Когда мне исполнилось 7 лет, мама сделала совсем необычный подарок на день рождения, – отвела меня в спортзал. Я была на седьмом небе от счастья! И вот я уже 10 лет как в спорте. Первая медаль была очень рано и неожиданно. Буквально через пару недель тренировок были мои первые соревнования, и я выиграла первое место. Я поняла, что в спорте я надолго, когда помогала тренеру тренировать младшую группу. И мне это очень понравилось… И я тогда поняла, что спорт это моё. Тренируюсь 7 дней в неделю по 2-3 часа. В будни с тренером, на выходных сама. Очень сложно, но возможно. Кумиров особо у меня нету, но есть пример для подражания – Дарья Белодед. Она украинская дзюдоистка – двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы. На то это и мечта, и говорить о ней не стоит, а то не исполнится) Могу сказать лишь одно, что она понемногу исполняется. Каждый подарок по-своему запоминающийся. Елизавета Костюк, теннис Всё началось с обычного поиска хобби. В возрасте 5 лет родители отвели меня на акробатику. Мне очень нравился этот грациозный спорт. Я работала в тройке, такой себе «мини-команде» с двумя прекраснейшими напарницами. Из-за того, что девочки были в 11 классе, образовались заботы куда более важные, чем спорт: подготовка к экзаменам, поступление в вуз и т.д. В итоге наша тройка распалась, но из спорта уходить не хотелось. После занятий акробатикой я поняла, что хочу попробовать что-то новое, более волевое что ли. И вот, таким образом, в возрасте 8 лет я начала заниматься теннисом. В самом начале никто даже и не думал о чём-то большем нежели просто хобби. Мне нравился этот спорт, и я работала не ради дальнейших побед, а из-за того, что мне было по-настоящему интересно. Первые турниры я начала играть в возрасте 10 лет в своём родном городе. По началу не всё получалось, но это спорт, и он требует терпения и покладистого труда. В возрасте 11 лет начали приходить первые победы, которые мотивировали становиться лучше. Всё приходило постепенно. Победа за победой давали надежду верить в что-то большее. Лет так в 13, после первого финала в зарубежном турнире, в глазах появился огонёк и большие мечты. На данный момент 5 теннисных двухчасовых тренировок в неделю + 5 тренировок в зале и, по возможности, бегаю 1 кросс в неделю. Скажу так, если говорить о профессиональном спорте и заработке на турнирах, то будет очень сложно, ибо в Украине проводится очень мало турниров с призовым фондом, всего по 1-2 в год. Для заработка на турнирах надо играть за рубежом, но также учитывая факт конкуренции и материальных расходов, так как профессионалами хотят быть все, но шанс выпадает, к сожалению, далеко не каждому. Да, я преданная поклонница Арины Сабаленка! Мне нравится смотреть как она борется за каждый мяч, оставляя всю себя на корте. Девушка с очень сильным характером, волей и доброй душой. Моя мечта в спорте – развить в себе сильный характер, упорство, самообладание, быстроту ума и вывести все эти качества на максимальный уровень, ведь они помогут мне преуспеть в жизни в целом. Охх, сложный вопрос! Наверное, букеты с цветами – приятная малость, которая всегда поднимает настроение и радует глаз. Елена Кретшмар, жим лежа, тренер ЗОЖ В 2010 году я была обычной девушкой, абсолютно далекой от спорта и с огромным лишним весом. 18 ноября того же года я попала в тренажерный зал. Хотела лишь похудеть, оздоровиться. Этот мир меня захватил в плен, и я сдалась с удовольствием! Глубочайшее удовольствие – работать над своим телом, духом, психологическим состоянием в одном месте! Ведь это не выдумка, что, прокачивая мышцы, мы лечим душу и закаляем внутренний стержень! Спорт – удел победителей. И я безгранично рада, что одержала победу в этой схватке! Дальше начала заниматься пауэрлифтингом, жимом штанги лежа Мой преподаватель физвоспитания из университета, узнав, что я стала спортсменкой, был в глубочайшем шоке! Ибо кем-кем, а вот человеком спорта меня видели в последнюю очередь! Я – везунчик! В команде на уровне области первый год-два у меня не было особо конкуренток. Поэтому там сияли мои победы. Некоторые рекорды области до сих пор сохранились. А вот реальная, первая серьезная победа была в г. Керчь в 2012 году. Волей случая и силой характера взяла серебро на международном соревновании, хотя в категории были сильнейшие девочки! А самой большой гордостью есть и будет победа 26 апреля 2018 года, когда я выполнила норматив Мастера спорта Украины по жиму лежа и установила рекорд страны в своей весовой категории среди женщин (действителен до сих пор!). К сожалению, это достижение стало финальным в моей спортивной карьере. В связи с травмой я ушла из профессионального спорта, но начала активное развитие как тренер. А самым запоминающимся «достижением» стали соревнования в феврале 2018 года, когда я впервые за всю карьеру уехала с нулевой отметкой. Этот урок помог мне в кратчайшие сроки стать Мастером. Победы мотивируют, но поражения позволяют расти над собой! На второй тренировке, 22 ноября 2010 года. Я пришла к главному тренеру и заявила, что хочу соревноваться! Это решение стало переломным в моей жизни. Я изменила себя на 180 градусов! Сбросила почти 20 кг лишнего веса, нашла любимый вид спорта, обрела призвание – профессию тренера здорового образа жизни! В среднем – 5-7 тренировок за 5 дней (силовой фитнес, стретчинг, кардио). Длительность от 60 до 120 минут. Если брать времена пауэрлифтинга, то тренировалась по 2-3 часа, 3-5 раз в неделю (зависимо от соревновательного режима). Если же в экипировке, то бывало и до 4-х часов тренировки. Незабываемый, ни с чем не сравнимый кайф! Да, можно. Единицам, кто в этом уверен на все 100%. Мне мало кто поверит. Но я оцениваю факты. Тот, кто горит своим делом, стремиться в нем стать профи, самым лучшим – всегда заработает. В спорте, в продажах, на блогерстве. Рамки себе ставим только мы, подпитанные предрассудками. Да. Это – я в будущем. Когда ты стремишься стать картинкой из постера на стене либо в Ютубе, то чаще всего обречен на кучу комплексов из-за «несоответствия». Арнольд не имел «кумиров», но были примеры, которые он ВОЗНАМЕРИЛСЯ превзойти. Вот так и я. Слежу за теми, кто уже достиг того, к чему стремлюсь, но в то же время создаю наилучшую версию СЕБЯ. На сегодня я вне проф. спорта. Целью является оздоровление после травм. Для любого спортсмена мой ответ понятен: спорт высших достижений со здоровьем не связан. Чаще с травмами. Если же совсем-совсем раскрыть душу, то грезы о помосте не отпускают. Этот наркотик из меня сложно изгнать. Возможно, настанет момент, когда снова лягу под штангу! По крайней мере, экипировку храню, словно самый ценный клад! Как и трико, и пояс, и штангетки! В прошлом году. Я получила букет самых волшебных тюльпанов, которые только могут существовать с целой упаковкой любимых конфет. Неожиданно и незабываемо до мурашек! Анна Оласюк, фигурное катание С самого детства была активным ребёнком и мечтала быть фигуристкой. Как только в городе открылась спортивная школа по фигурному катанию, не теряя возможности, сразу же попросила родителей отвезти именно туда. Первые победы пришли не сразу. Сначала соревнования служили возможностью попробовать свои силы и набраться опыта. Со временем, конечно, появились победы и награды. Наверное, тогда, когда понимаешь, что 90% жизни проходят на тренировках. Когда засыпаешь и просыпаешься с мыслью о подготовке к соревнованиям. Тогда и понимаешь, что пути назад нет. Каждый день, в зависимости от того, к чему идёт подготовка. Может быть и по 2-3 раза в день. Если профессиональные спортсмены достигают вершин на международном уровне, то думаю, да. Мы пока только стремимся к такому результату. Есть много различных спортсменок, с которых хочется брать пример. Одного человека выделить не могу. Именно сейчас мечта – это остаться действующим спортсменом как можно дольше. Потому что с каждым годом становится все сложнее бороться даже с маленькими травмами, и, конечно, хочется, чтобы их было меньше. Любой подарок – это очень приятно. Особенно если подарен от души. Поэтому каждые, даже незначительные, подарки я ценю и запоминаю. Елена Сушко, панкратион Спорт преследует меня всю жизнь, еще со школы. В 5-м классе начала заниматься легкой атлетикой, потом был баскетбол, была даже капитаном команды. Поступив в СумГПУ им. А.С. Макаренко, в 2013 году решила попробовать себя в панкратионе. Придя на первую тренировку, мне очень понравилось и потом уже не представляла себя ни дня без тренировочного процесса. Первые победы были на чемпионате Украины в 2015 году, потом был мой первый чемпионат мира в Турции, где я стала чемпионкой. Поняла это после первого ЧМ, захотелось еще и еще ощущать это непередаваемое ощущение. Когда еще была студенткой тренировалось 5 дней в неделю по два раза в день, и даже в субботу приходила в зал. Сейчас из-за работы тренируюсь не так часто, но когда проходят сборы, возобновляю прежний тренировочный процесс. Можно, но нужно очень много трудиться. Особенно если это профессиональный спорт. Кумиров нет. Хочу выполнить норматив Заслуженного мастера спорта Украины. Раз совпало, что 8 марта припало во время соревнований. Очень запомнилось, как наши тренера нас поздравляли с самого утра. Мы с девчонками были очень удивлены. Алевтина Шалыгина, хоккей на траве В спорт я пришла с 3-го класса, будучи ещё совсем маленьким ребёнком. При школе открылась спортивная секция «хоккей на траве». Меня это очень заинтересовало, и я решила попробовать, так и осталась там, уже 14 лет. Первые победы начали приходить уже с первых чемпионатов, мы всегда были в тройке лидеров среди своего возраста. Когда поняла, что моя мечта – попасть в команду города – «Сумчанка». С того момента, я понимала, что путь будет длинным и нелегким. Мы тренируемся 5 дней в неделю, часто у нас проходят видеопросмотры (разборы наших игр), где собственно мы и делаем работу над ошибками и изучаем лучше нашего соперника, ну и, конечно же, проводим больше времени друг с другом, что немаловажно для дружеского коллектива. Конечно, можно, я думаю, что через несколько лет спорт раскроется совсем с другой стороны в нашей стране и будет очень много побед, соревнований, тем самым появиться больше спонсоров и вырастет доход спортсменов. Кумира у меня, скорее всего, нет. Есть очень наглядный пример, которым можно гордится и учится только новому, – это наши старшие девочки из команды, которые достаточно опытные и сильные. Моя мечта в спорте – это стать детским тренером, так как горящие глаза деток – это самое ценное. Больше всего мне запоминались, скажем, не материальные подарки, а небольшие открытки, которые мне рисовал мой брат, на каждое 8 Марта, будучи ещё маленьким. Я очень счастлива, что имею такое внимание и заботу. sportclub.sumy.ua