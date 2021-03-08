Спорт

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:14384

Юрий Ярошенко: «Перед «Альянсом» стоит задача финишировать в первой шестерке»

Уже сегодня, 15 марта, липоводолинский «Альянс» стартует в весенней части чемпионат Украины по футболу в первой лиге – в Харькове против «Металлиста 1925».

Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко рассказал о подготовке к весенней части сезона, точечное усиление, а также о планах на будущее.

- «Альянс» в зимнее межсезонье точечно усиливался. У вас не было потребности в приглашении большого количества новичков?

- У нас на сегодняшний день сбалансированный состав и потребности в количественном усилении не было. Также, хотим дать шанс проявить себя ребятам, которые прошли путь от любительского футбола до Первой лиге. Хочется отметить подписание контракта с Андреем Гертом, который думаю сможет помочь. Другие футболисты нас не убедили. Главное, что удалось сохранить костяк команды. Думаю, что «Альянс» весной будет прогрессировать.

- Какие впечатления от игры Андрея Герта? Почему решили подписать с ним контракт?

- В первую очередь хочется отметить человеческие качества Андрея. Герт - это профессионал, который отдает всего себя футболу и понимает, что от него требуют. Считаю, что Герт обязательно придаст разнообразие в игре «Альянса».

- «Альянс» уже вышел на новый соревновательный уровень. Как можете оценить этот этап дебюта в Первой лиге?

- Мы прошли путь от любительского футбола до Первой лиги очень быстро. Необходимо понимать, что все так быстро не бывает. Важно двигаться от матча к матчу и прогрессировать. Разница между Первой и Второй лигами существенна. Надеюсь, что весной сделаем шаг вперед.

- Все игроки выдержали соревновательный ритм, почувствовали отличие уровня соревнований?

- В основном сохранили тот состав, которым играли. Это подтверждает то, что ребята понимают требования тренерского штаба и выполняют их. Пытаемся играть в агрессивный, атакующий футбол. На данный момент доволен прогрессом футболистов.

- У стадиона «Юбилейный» в Сумах новые владельцы. Не повлияет ли это на команду?

- Думаю, что этот вопрос необходимо задать президенту клуба. На данный момент никаких проблем по организации сборов, обеспечению команды нет. Все зарплаты выплачиваются вовремя. Руководители клуба – профессионалы, и думаю, что они решат все вопросы.

- В Украине из-за сложных погодных условий не удалось выполнить все запланированное. Смогли за счет контрольных матчей наверстать упущенное?

- В Турции созданы все лучшие условия для сборов. У нас сборы прошли при хорошем эмоциональном фоне. Доволен работой, отношением футболистов. С оптимизмом смотрим в будущее. Конечно, есть определенное волнение перед официальными матчами, но это нормальный процесс. На сборах работаем для того, чтобы весной уже быть готовыми к любым трудностям.

- Уже заметен тот костяк футболистов, которым играть весной?

- Во время спаррингов предоставляли возможность игрокам проявить себя. Считаю, что удалось рационально использовать всю основную обойму футболистов. Все имели возможность сыграть одинаковое количество матчей. Отмечу, что имели шанс показать себя двое парней 2004 года рождения. Это Бойко и Капцов. Рассчитываем на наших талантов в будущем.

- Чувствуете, что в ближайшее время команда будет способна побороться за Премьер-лигу?

- Мы должны двигаться шаг за шагом. Руководители клуба у нас амбициозные, и мы стараемся их не подвести. Важно быть готовыми к выполнению задачи повышения в классе. На весеннюю часть сезона стоит задача финишировать в первой шестерке.

Пресс-служба ПФЛ

Спорт
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Юрий Ярошенко: «Перед «Альянсом» стоит задача финишировать в первой шестерке»
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