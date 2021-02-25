Агрофирма «Виктория» собирается вложить в сумской стадион 2-3 млн долларов ФК «Виктория» из Николаевки собирается переехать в Сумы и играть на «Юбилейном».

Об этом сегодня, 4 марта, во время пресс-конференции сообщил президент ФК «Виктория» Сергей Бондаренко.

- В наши планы в этом году входит выиграть чемпионат и кубок Украины среди аматоров, а затем стартовать во второй лиге ПФЛ, - поделился новый владелец стадиона «Юбилейный». – Также планируем вложиться в стадион. Это полная замена футбольного поля – дренаж, подогрев, собственно газон. Также для подогрева планируем построить свою газовую котельную. Тут нам нужна помощь города для выделения земли за пределами стадиона. На реконструкцию поля нужно около 1 млн долларов. Это будет гибридное поле. Уже ведем переговоры с двумя фирмами в Украине, которые занимаются этим и делали поля для «Шахтера», «Металлиста», на НСК «Олимпийский»… Также нужно сделать противопожарную систему, обновить освещение, видеонаблюдение и т.д. Это еще 1-2 млн грн.

- Когда начинаете работы?

- Мы готовы в любой момент, но сейчас еще идут суды с другими владельцами стадиона. У нас 99,98% корпоративных прав на ООО «Сумыспортинвест», которое владеет стали оном, остальные 0,02% у двух владельцев, которые тормозят процесс при помощи судов. Все будет зависеть от решения Фемиды. Мы готовы к диалогу с другими партнёрами, пока не видим понимания. Но хотелось бы в этом году начать. На реконструкцию поля нужно 2 месяца плюс 6 недель на то, чтобы трава выросла. На весь комплекс ремонтных работ хватит полгода.

- Зачем это Вам, поднимать сумской стадион? Это инвестиции или благотворительность?

- Понятно, что это не для прибыли. Какая здесь прибыль? На содержание нужно 8-10 млн грн в год. Это имиджевый проект. У нас планы не ограничиваются второй лигой. Мы планируем выходить минимум в первую, а дальше посмотрим. Поэтому решили заранее готовиться. Это было взвешенное решение. Мы подали заявку на участие в аукционе последними, всего за пару дней.

- То есть «Виктория» будет сумской командой?

- Да, как только мы переедем играть на «Юбилейный» это будет ФК «Виктория» (Сумы).

- А другие команды – «Альянс», ФК «Сумы», которые играли в прошлом году здесь?

- Мы готовы к сотрудничеству. Посчитаем смету, будем сдавать в аренду, если по срокам не будут совпадать их матчи с нашими.

- А что со стадионом в Николаевке?

- Это будет наша тренировочная база.

- Кроме наших команд, планируется ли привлекать другие?

- Да, нам бы хотелось, чтобы здесь постоянно играли сборные Украины, - ответил директор ООО «Сумыспортинвест», президент Ассоциации футбола Сумской области Андрей Прохорович. - Сначала, может, женская, юношеские, а затем и первая. Понятно, что одним стадионом тут не обойтись. Но, гостиницы в Сумах есть. Аэропорт, понятно, мы не построим. Но есть варианты… Мы встречались вчера с президентом УАФ Андреем Павелко, обсуждали эти вопросы. Понятно, что в 2001 году наш стадион был в пятерке лучших в Украине, но с тех пор прошло 20 лет, а на нем практически ничего не менялось. А футбол и инфраструктура не стоит на месте.

- Какие у Вас отношения с городской властью?

- Мы встречались с мэром, надеемся на помощь, - ответил Андрей Прохорович. – Сейчас, по сути, в центре города стоит руина. Если будет развитие стадиона, пойдет движение, пойдут прибыли в городской бюджет. Это плюс городу. Но и нам нужна помощь. Сначала участок земли под котельную. Возможно, снижение налога на землю, на недвижимость. Потому что это не прибыльное предприятие.

- Что говорит мэр?

- Что готов помогать, правда, он так всем говорит…