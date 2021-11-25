НАШ КРАЙ: Медицина має бути для людей, а не для «маршрутів» Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я, обласним управлінням в середині листопада були розроблені та затверджені маршрути пацієнтів. Згідно них, зокрема, відбувається доставка хворих до медичних закладів.

Нова система надання екстреної медичної допомоги – вкрай незручна для жителів. Про це свідчать численні відмови хворих від госпіталізації та скарги на новий порядок транспортування.

«Є непоодинокі випадки, коли люди відмовляються від госпіталізації, знаючи, що їх будуть везти в інше місто, або в інший район. Такими відмовами вони наражають себе на втрату здоров’я і життя, усвідомлюючи, що це є значним тягарем для їх близьких», - говорить Віктор Бик, голова Конотопської районної ради (партія «НАШ КРАЙ»).

В такій ситуації перш за все страждають люди: хворі, їх близькі і рідні. Це може призвести в майбутньому і до скорочення медичних послуг в лікарнях громад, адже в разі відсутності надання допомоги, НСЗУ може відмовити у заключенні договору на наступний період.

Зважаючи на численні скарги та вивчивши питання, депутати Конотопської районної ради одноголосно прийняли звернення до МОЗу та облдержадміністрації щодо скасування цих маршрутів та перегляду порядку транспортування. Підтримали колег і депутати Путивльської громади.

«При наданні екстреної допомоги найголовніше це час. Тут ми бачимо, що час може втрачатися і це пряма загроза життю і здоров’ю людини», - зазначає депутатка Сумської обласної ради Тетяна Гончаренко.

За словами депутатки, фракція партії «НАШ КРАЙ» в обласній раді ініціюватиме звернення на найближчій сесії до Міністерства охорони здоров’я, обласної державної адміністрації щодо перегляду діючих маршрутів, детального вивчення можливостей лікарень громад та включення їх до переліку лікарень для надання екстреної медичної допомоги. Адже медицина має бути для людей і сприяти наданню якнайшвидшої допомоги, а не навпаки.