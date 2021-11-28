Кисневі концентратори у Сумській громаді перебувають на складі Про це повідомляє депутатка обласної ради від партії «НАШ КРАЙ» Тетяна Гончаренко.

За словами депутатки, кисневі концентратори, які отримала Сумська міська громада, були не повністю розподілені між лікувальними закладами первинної медичної допомоги. Тож, хворі, які не потрапляли до медичних закладів та потребували кисневу терапію не змогли скористатися таким необхідним обладнанням

Відповідно до постанови Кабміну, навесні цього року держава закупила апарати та передала у регіони. 23 липня на засіданні обласної сесії депутати ухвалили рішення розподілити та передати їх до лікарень у громадах, які надають первинну медичну допомогу.

«Єдина громада, яка їх не забрала на той період часу – Сумська об’єднана територіальна громада. Після того, як ми, депутати обласної ради, стали підіймати це питання, 27 жовтня, через 3 місяці після того як було рішення обласної ради, своїм рішенням міська громада все ж таки забирає концентратори», - говорить Тетяна Гончаренко.

Але не всі концентратори, які отримала Сумська громада, були розподілені і направлені до медичних закладів первинної медичної медицини. Частина з них все ще залишається на балансі міста і не використовується лікарями для надання допомоги хворим.

«Будемо звертатися до всіх можливих органів, щоб примусити чиновників прийняти відповідне рішення і, ті концентратори, які вже придбані за державний кошт все ж таки були передані по прямому призначенню і могли використовуватися, щоб подолати цю страшну хворобу», - зазначає Тетяна Гончаренко, депутат Сумської обласної ради (партія «НАШ КРАЙ»).