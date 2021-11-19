Политика

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Сегодня 13:2780

НАШ КРАЙ: Розвиток інфраструктури сільських територій – основа розвитку громади

Після об’єднання Глухівської громади, у жителів сільських територій були побоювання, що за них забудують, а проблеми сільської території будуть лише їх проблемами.

Рік роботи новообраного голови громади від політичної партії «НАШ КРАЙ» Надії Вайло та депутатського корпусу, де найбільшою фракцією є представники тієї ж політичної сили, справами продемонстрували, що розвиток сільських територій - один з пріоритетних напрямків розвитку.

«Цього року було відремонтовано під’їзні дороги до сіл Привілля,  Полошки, Некрасове, Калюжне, Будищі. Фактично, ремонтом доріг було охоплено всі села громади. Загалом було витрачено 6 млн 200 тисяч гривень. З них 910 тисяч це кошти місцевого бюджету, які громаді надали аграрні підприємства», - говорить Олексій Ткаченко, перший заступник міського голови Глухова.  

Цього року на ремонт автошляхів виділили 25 мільйонів гривень. Найбільша дорога, яку відремонтували - Дунаєць-Семенівка. На неї витратили більше сімнадцяти з половиною мільйонів гривень. Місцеві жителі неабияк задоволені новим покриттям. Адже, говорять, раніше замість дороги були суцільні ями.

Реалізація таких масштабних проектів стала можливою завдяки співпраці місцевої влади, народного депутата України, лідера партії «НАШ КРАЙ» Андрія Деркача, депутатів усіх рівнів та облдержадміністрації.

«Ми будемо це робити і в наступному 2022 році. Але те, що дороги до наших населених пунктів нашої громади стали краще, я це можу сказати відповідально. І це для нас було дуже важливо», - запевняєНадія Вайло, голова Глухівської громади.

Розвиток сільської місцевості, відновлення її інфраструктури і надалі залишатимуться у пріоритеті, запевняють у громаді.

Политика
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