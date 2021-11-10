У проспекта Лушпы две беды: Лысенко и дорога Уникальная для Сум ситуация: в течение одного года госбюджет дважды (!) выделяет деньги на капремонт проспекта М. Лушпы. Но увидят ли сумчане отремонтированную магистраль?

На днях мэр областного центра буквально огорошил сумчан новостью: 25 миллионов гривен, запланированных в бюджете города для капитального ремонта просп. Лушпы, на эти цели не пойдут, а будут направлены на другие расходы. Несмотря на финансовую поддержку государства и уже проведенный тендер.

Важное уточнение: создать практически новое дорожное покрытие на просп. Лушпы (как в прошлом году на ул. Харьковской) городская власть могла, по сути, на сказочных условиях – за полцены. Дело в том, что эти объекты строятся на условиях совместного финансирования: 50% денег дает город, а вторую половину – государство. Согласитесь, редкая удача для Сум.

Еще летом было получено подтверждение: госбюджет выделяет свою половину. 20 августа был объявлен тендер, в октябре был определен подрядчик, но… Ничего дальше не произошло: городская власть отказалась выделять свою ½ денег. Мотивация мэра простая и примитивная:

«…Чтобы они (деньги, - прим.) сейчас просто лежали на дорогах и ждали, что в следующем году будут использованы – это нелогично…».

К сожалению, проблемы с логикой, похоже, как раз у Александра Лысенко. Дело в том, что у государственных денег есть одно серьезное отличие от денег городской громады. Если в текущем году запланированная на объект сумма госбюджета не использована, она возвращается в бюджет, и такая статья расходов аннулируется. Проще говоря: если в этом году проспал, то в следующем – такой возможности может уже не быть. Средствами же местного бюджета распоряжается городская власть с мэром во главе, и остаток неиспользованных денег спокойно переносится на следующий год.

Иными словами, такой статьи расходов в государственном бюджете Украины, как софинансирование капремонта проспекта Лушпы в г. Сумы, в следующем году, скорее всего, просто не будет. И тогда нам с вами придется платить по полной, без всякой поддержки государства.

Но, возможно, мэр Лысенко не «проспал» возможность? Может, он справедливо боится проводить дорожные работы в октябре-ноябре? Увы, всё не так просто.

Во-первых, это дело техники и желания: так организовать процесс, чтобы часть работ проводилась в подходящие дни этого года, а основную перенести на теплую и сухую весну. Главное – начать реализацию проекта и не потерять 25 миллионов гривен из центрального бюджета. Да, это непростой путь, но результат того стоит. Да и сидят же в подчинении Лысенко сотни чиновников, - вот отличный способ показать, что они не зря проедают наши с вами налоги.

А во-вторых, и это главное, строительство могло стартовать не в октябре, а в мае! Мало кто вспомнит, но ещё при губернаторе Василии Хоме государство выделяло на этот же объект – просп. Лушпы – 50 миллионов гривен из госбюджета. Но и тогда процесс был сорван.

«Мы определились, что в этом году на просп. Лушпы направим 50 млн. из госсубвенции, и еще 50 изыщет город, - рассказал бывший глава Сумской обладминистрации В. Хома. – Однако деньги из госбюджета были выделены, тендер в Сумах провели, но в городской казне денег для софинансирования не предусмотрели… Отмечу, что все территориальные громады, где будут ремонтироваться дороги, выделили на них средства. Каждая сторона обязана соблюдать договоренности. И Сумы в том числе».

В итоге, поскольку Сумы (надо понимать – мэр Лысенко) свою часть договора не выполнили, 50 миллионов госбюджета сняли с просп. Лушпы и направили на ремонт дорог в других населенных пунктах Сумщины.

И ещё интересный факт, рассказанный бывшим губернатором. По словами Василия Хомы, в прошлом году на реконструкцию ул. Харьковской было запланировано 140 миллионов гривен. Из них 80 миллионов – субвенция из центрального бюджета, а остальные 60 млн. – из бюджета города. Деньги из Киева были получены, на них проведен ремонт Харьковской, а вот софинансирования из города, обещанного мэром Лысенко, не дождались.

Не опускаясь до оценок адекватности действующего главы Сум, напрашивается простое резюме:

- Красивейшая магистраль города – проспект Михаила Лушпы – реально в «убитом» состоянии, и который год требует капремонта;

- Цена вопроса очень высока – десятки миллионов гривен, и для городской казны обременительна;

- В редких случаях возможно привлечь деньги государственного бюджета и покрыть ими половину всех затрат на объект;

- В 2020 году такая договоренность о совместном финансировании была (по ул. Харьковской), но городская власть свою часть не выполнила;

- Весной 2021 года аналогичный план при губернаторе В. Хоме был (по просп. Михаила Лушпы), но городская власть свою часть не выполнила;

- В августе 2021 года уже при другом губернаторе, опять же по просп. Лушпы, такая договоренность была, но городская власть в последний момент снимает 25 миллионов с дорог, и перебрасывает на другие цели.

Вопрос: кто после этого хоть о чем-то будет договариваться с нынешним руководством города, заводить сюда инвестиции или деньги госбюджета? Кто ответит за две сорванные возможности привести проспект Лушпы в удобное для людей, безопасное и современное состояние? И самое главное, сколько ещё устаревшая и изношенная инфраструктура города выдержит такое «професиональное» управление?