Политика

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Олена Шуляк: «Слуга Народу» стане соціальним ліфтом для активних громадян

Партію «Слуга Народу» очолила Олена Шуляк. Ми спитали її, як зміниться політсила, і що ці зміни дадуть громадянам.

Які зміни чекають партію під вашим керівництвом?

Партію чекає трансформація. Ми перейшли «екватор» нашої каденції у Верховній Раді. Набули досвіду в державному управлінні, втілили у життя багато кардинальних реформ. Побудували регіональну структуру, залучили до команди більше 6 тисяч депутатів місцевих рад по всій країні. Зараз головне завдання – «навчити» цей потужний механізм працювати злагоджено та ефективно.

Чи можуть громадяни долучатися до партійної роботи?

Звісно! «Слуга Народу» буде потужним соціальним ліфтом. Наше завдання – шукати, обирати, навчати найбільш активних, компетентних і небайдужих партійців. Просувати їх кар’єрними сходами – у партії, місцевому самоврядуванні, державному управлінні.

У нас у партії доволі ретельна система відбору членів. Нам точно не потрібні тимчасові попутники, які зрадять на першому ж повороті. Але з чесними та активними нашими прихильниками ми будемо працювати і вже працюємо. В тому числі через два наших крила – «Зе!Молодіжку» і «Зе!Жінки».

Зараз багато кажуть про падіння рейтингів «Слуги Народу», про нібито розпад монобільшості…

Рейтинги за два роки до виборів не є показовими. Я пропоную подивитися не на гіпотетичні вибори із соцопитувань, а на реальні, які пройшли пару тижнів тому. Нагадаю: в Херсонській та Черкаській областях кандидати в нардепи від «Слуги Народу» здобули беззаперечну перемогу.

Що стосується монобільшості, то її намагаються «поховати» від самого моменту її заснування. Тим, хто чекає на розпад, хочу сказати: не дочекаєтеся! Результат – на табло. Найважливіші законопроєкти ухвалюються.

«Слуги народу» час від часу потрапляють в різні скандали. Чи партія розбиратиме такі випадки? 

Безумовно. Для цього я запропонувала створити в партії Дисциплінарну комісію. Вона буде приймати рішення для кожного конкретного випадку. Але буде жорстко!

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Политика
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