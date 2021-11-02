Политика

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Сегодня 12:44223

У громад повинні залишитися бюджети розвитку, – «УДАР Віталія Кличка» про зміни до Бюджетного кодексу ®

У вересні 2021 року Уряд із проєктом Держбюджету на 2022 рік подав зміни до Бюджетного кодексу.

Законопроєкт № 6062 дозволяє забирати у місцевих бюджетів невикористані залишки освітньої державної субвенції, що позбавить місцеву владу використовувати можливість накопичення цих грошей.

Наприкінці жовтня 2021 року Верховна Рада України прийняла рішення зняти його з розгляду, але проєкт закону залишається у парламенті та може бути розглянутий при затвердженні Держбюджету на 2022 рік.

 «УДАР Віталія Кличка» переконаний, що бюджети розвитку – це крок до побудови сильних громад, а запропоновані законопроєктом зміни розбалансують місцеві бюджети та негативно відобразяться на сталому розвитку громад, а також знецінять здобутки децентралізації.

–      Децентралізація дала місцевим бюджетам нові можливості для розвитку, адже громади отримали у власне розпорядження кошти, які раніше доводилося вимолювати у Міністерства фінансів, – запевняє лідер ПП «УДАР Віталія Кличка» на Сумщині Дмитро Лантушенко. – Звичайно залишається відкритим питання перед місцевими радами та очільниками громад щодо спроможності ефективно розпоряджатися цими коштами. Як зокрема і в місті Суми. Проте ми беззаперечно бачимо позитивні приклади ефективного використання коштів, що надійшли в місцеві бюджети завдяки реформі децентралізації у багатьох громадах Сумської області. Тому переконаний, що Міністерство фінансів та Верховна Рада повинні залишити недоторканними бюджети розвитку територіальних громад,

Политика
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У громад повинні залишитися бюджети розвитку, – «УДАР Віталія Кличка» про зміни до Бюджетного кодексу ®
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