Политика

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Чи понесе мер-корупціонер реальну відповідальність?

Мер Тростянця Юрій Бова вже двічі визнавася судом винним у вчинені корупційних правопорушень, але жодного разу він не поніс реального покарання.

Останнього разу суд визнав його винним у фінансуванні з бюджету громади висвітлення діяльності Тростянецької міської ради через підприємство, в якому засновником та керівником була його дружина.

Тепер історія майже повторюється, адже фігурантом справи є громадська організація «Спорт Тростянеччини», яка отримувала з бюджету значні кошти на проведення заходів. Головою громадської організації є син мера і депутат міської ради від партії «Сила людей» Руслан Бова.

Громадськість Тростянецької громади побоюється, що і цього разу Юрій Бова уникне реального покарання. Суддею у справі є Оксана Линник, близьким родичам якої, а саме сину та його дружині, Тростянецькою міською радою, напередодні судового засідання, було виділено земельні ділянки. Це, на думку Валерія Партали, може стати фактором впливу на рішення суду. 

«Ми вважаємо, що Юрій Бова та монобільшість, сформована партією «Сила людей» може впливати на упередженість рішень суду. Тому, що на сесії Тростянецької міської ради 30 червня було виділено земельні ділянки близьким родичам судді: Олексію Линник та Анастасії Линник», - говорить Валерій Партала, заступник голови Охтирської районної ради (партія «НАШ КРАЙ»).

Відповідні рішення сесії є на сайті Тростянецької міськради. Тож, аби розгляд справи відбувався за законом, до суду подано заяву щодо забезпечення трансляції судових засідань. 

Валерій Партала впевнений, що лише контроль з боку громадськості Тростянця за розглядом справи у суді дозволить об’єктивно оцінити факти викладені у справі та попередити зловживання бюджетними коштами надалі. 

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Политика
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головний тренер ФК "Альянс"

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