Политика

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Сегодня 12:36247

Бова прийшов і намагався тиснути на суд!

Але не під час розгляду своєї справи про адмінпорушення пов’язані з корупцією, а на судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу заступнику голови Охтирської районної ради від партії «НАШ КРАЙ» Валерію Парталі.

В чому ж причина такої уваги очільника Тростянця до цієї справи? Чому багаторічний мер відкладає всі справи і приділяє кілька годин, щоб відвідати судове засідання та оголошення ухвали суду? Чи кожне засідання Тростянецького суду він відвідує попри проблеми, які існують в громаді?

Валерій Партала відомий тим, що за останній час разом з колегами ініціював відкриття не однієї справи щодо можливих корупційних дій відносно працівників Тростянецької міської ради, комунальних підприємств Тростянця, родичів міського голови та депутатів міської ради від партія «Сила людей». Найбільш відомими з них є провадження про закупівлю насосного обладнання для комунального підприємства, за завищеною вартістю, з порушенням тендерної процедури та низької якості (ЄРДР 42021201120000015); провадження про закупівлю продуктів харчування в освітні заклади Тростянецької громади у родичів міського голови Бови Ю.А. з порушенням тендерної процедури, низької якості, тощо (ЄРДР 42021202520000046); провадження щодо існування нелегального кар’єру депутата Тростянецької міської ради від промерської партії «Сила людей» Романа Гордієнка (ЄРДР 42021202520000005). Це далеко не весь перелік проваджень.

Парадокс ситуації, на думку представника політичної партії «НАШ КРАЙ» Віталія Поляковського полягає в тому, що провадження, які були відкриті ще минулого року не передані до суду, а справа по В.Парталі, події якої відбувалися 11 лютого 2021 року вже передана до суду і активно розглядається.

Під час публічного виступу Юрій Бова зазначив, що він як міській голова повинен забезпечувати законність, дотримання Конституції та законів України на території громади. Але, навіть на судовому засіданні Юрій Бова кілька разів вступав у словесну перепалку із суддею та намагався тиснути на суд. Переглянути судовий процес та приклади тиску на суд можна за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=EIW7KYgk2Xs (33.00-37.24; 40.20-43.44; 1.17.00-1.18.10).

Щодо дотримання законності, Віталій Поляковський радить згадати ті півроку, коли Ю.Бова, ігноруючи виклики до суду, не брав участі у судових засіданнях щодо справи про корупцію. За ці півроку сплив термін давності притягнення до відповідальності і він в такий спосіб уникнув покарання.

«Це справа політична. Те, що Бова прийшов на судове засідання свідчить про його зацікавленість у найжорсткішому покаранні людини, яка викриває його корупційні схеми. Те, що розслідування цієї справи буде проводитися упереджено нам було зрозуміло з самого початку. Поліція Тростянця вже давно покриває корупційні справи і мера, і його підлеглих. Поведінка Юрія Бови під час судового засідання засвідчила, що він має переваги перед іншими. Будь-кого іншого вже б притягнули до відповідальності. Впевненості, що справу буде розглянуто об’єктивно, з урахуванням всіх обставин, не має.

Стосовно тиску на суд, я подав заяву до прокурора Сумської області щодо початку досудового розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 376 КК України», - підсумував Віталій Поляковський.

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Политика
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Цитата

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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
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