Политика

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Сегодня 13:16256

Непродумані кадрові рішення за рахунок громади?

Думка трудових колективів, органів місцевого самоврядування не мають значення при прийнятті кадрових рішень головою Сумської обласної ради Віктором Федорченко. Так вважають партійці «НАШОГО КРАЮ» і наводять приклади останніх кадрових призначень.

Раніше повідомлялось про раптові кадрові перестановки наприкінці навчального року в Путивльському фаховому коледжі. Подібна ситуація повторюється у Свеському психоневрологічному інтернаті Шосткинського району. Виконуючого обов’язки директора Андрія Баклана, який пропрацював у закладі 14 років та знає його специфіку, без попередження, без зауважень до його роботи раптово змінили. Новим виконуючим обов’язки директора призначено Оксану Чайку, яка мешкає у Ямполі і раніше не працювала у закладі. 

«Після обрання мене головою громади, я говорив, що інтернатом буде керувати людина, яка знає заклад, буде його розвивати. І колектив і я направляли до обласної ради звернення щодо підтримки кандидатури Андрія Баклана. Але, як бачимо, нас не почули. А тим часом, в інтернаті є нагальні питання, які потребують оперативного вирішення», - говорить Сергій Киркач, голова Свеської громади. 

Такі кадрові «експерименти» голови обласної ради Віктора Федорченка, на думку партійців «НАШОГО КРАЮ» негативно впливають на управління комунальним майном та призводять да зайвих видатків з обласного бюджету.

«Такі непродумані кадрові рішення проводяться за рахунок бюджету громади Сумщини. Хочу нагадати про ліквідацію та відновлення роботи управління коммайна облради. Ми ще проінформуємо громадськість скільки це коштувало обласному бюджету. І це при відсутності фінансування обласних програм з охорони здоров'я та інших важливих програм. 

Наша фракція партії "НАШ КРАЙ" в обласній раді проти таких експериментів, а, головне, виступає за те, щоб комунальними підприємствами керували люди, які є професіоналами в своїх галузях і можуть ефективно керувати установами», - зазначає Валерій Волков, голова фракції партії «НАШ КРАЙ» в обласній раді.

Политика
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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