Деркач опубликовал новую запись из кабинета Порошенко Комментируя появление новых записей из кабинета П.Порошенка, народный депутат Украины Андрей Деркач заявил, что в опубликованных им материалах нет вмешательства в выборы - они о коррупции и внешнем управлении Украиной.

«У меня вопрос: в какой именно теме, американская разведка увидела угрозу и факты вмешательства в выборы в США?

В теме международной коррупции, когда Петр Алексеевич убирал с должностей людей, мешавших "Бурисме" заносить семье Байденов за политическую "крышу" миллионы долларов и о которых докладывал финмонтиринг Латвии в 2016 году?

Или в теме грабежа украинцев, когда Петро поднял для собственного населения тарифы на 100%, потому что друг Джо попросил в обмен на миллиард кредитных гарантий?», - пишет Андрей Деркач.

Ниже приводим полный текст статьи Андрея Деркача из телеграмм-канала.

"В свете отчета разведки США и упоминания моей фамилии в нем, считаю необходимым пролить свет на то, как данный отчет формировался, какова роль Порошенко в этой истории и каковы реальные последствия отчета для руководства Украины.

Начну с моего «резидентского прошлого», которое американская разведка сочла вмешательством в выборы в США.

Заключается «вмешательство» в четырех открытых пресс-конференциях, которые, по мнению разведки, привели к якобы значительным сдвигам в геополитике.

Итак. Практически каждая моя пресс-конференция содержала аудиозаписи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и на тот момент экс-вице-президента США Джозефа Байдена, а также Порошенко и президента РФ Владимира Путина. На каждой из записей Порошенко то преклонялся перед Джозефом Байденом, то жал руку и обнимал Владимира Владимировича, поздравляя с первомаем.

И каждая пресс-конференция содержала свидетельства, документы, факты и имела юридические последствия.

Например, после одной из конференций последовал вывод комитета Сената США по внутренней безопасности и делам правительства в сентябре 2020 года.

Цитирую:

«16 апреля 2014 года вице-президент Байден встретился с деловым партнером своего сына Девоном Арчером в Белом доме. Через пять дней Украину посетил вице-президент Байден, и вскоре он был назван в прессе как «публичное лицо коммуникации администрации с Украиной».

На следующий день после своего визита, 22 апреля, Арчер вошел в совет директоров Burisma. Шесть дней спустя британские официальные лица изъяли 23 миллиона долларов с лондонских банковских счетов владельца Burisma, Николая Злочевского. Четырнадцать дней спустя, 12 мая, Хантер Байден вошел в совет директоров Burisma, и в течение следующих нескольких лет Хантеру Байдену и Девону Арчеру платили миллионы долларов от коррумпированного украинского олигарха».

По факту другой моей пресс-конференции относительно международной коррупции, правоохранительными органами Украины были возбуждены уголовные дела и начаты расследования. А по одному из случаев, где фигурирует фамилия Байдена и Злочевского, Национальное антикоррупционное бюро Украины в 2020 году задержало представителя фирмы «Burisma» на крупнейшей за всю историю Европы взятке в размере 6 млн у.е. Напомню, взятка касалась замятия дела по скандалу с фирмой «Burisma», Злочевским и Байденами.

Еще раз. Каждая моя пресс-конференция содержала обоснованные факты того, как руководство Украины отдало страну под внешнее управление в обмен на возможность грабить собственный народ. Практически по каждому случаю государственные органы либо Украины, либо других стран видели законное основание открывать уголовные дела или выходить с отчетами, подтверждающими обнародованные мною факты. И сейчас в США идет расследование в отношении сына Байдена Хантера по возможным фактам неуплаты налогов и отмыванию денежных средств. В том числе, украинского происхождения.

Поэтому, у меня вопрос: в какой именно теме, американская разведка увидела угрозу и факты вмешательства в выборы в США?

В теме международной коррупции, когда Петр Алексеевич убирал с должностей людей, мешавших «Бурисме» заносить семье Байденов за политическую «крышу» миллионы долларов и о которых докладывал финмонтиринг Латвии в 2016 году?

Или в теме грабежа украинцев, когда Петро поднял для собственного населения тарифы на 100%, потому что друг Джо попросил в обмен на миллиард кредитных гарантий?

Или на теме внешнего управления, когда Джозеф просил Петра убрать гепрокурора Шокина и поставить иностранных смотрящих на реверс украинского газа и госкомпаний, а также подмять под себя Верховную Раду?

Или, когда Петро бегал и собирал голоса в Верховной Раде и общался с Премьером собственной страны через вице-президента США?

Вряд ли. В этих темах есть коррупция, есть внешнее управление, но нет вмешательства в выборы. А появилось оно в отчете, потому что взаимовыгодное сотрудничество двух топ-чиновников стало известно всему миру. Один заокеанский чиновник, решивший с сыном заработать на туземцах, нашел местного барыгу, уже давно зарабатывавшего с убытков собственного народа.

У нас в стране пословица есть соответствующая: «яке їхало, таке й здибало».

Меня, как «резидента всех мировых спецслужб» возмущает поведение коллег из разведки США. Уважаемые профессионалы из разведслужб и спецслужб США тратили десятки лет труда на создание имиджа и во многом заслуженного уважения к американским спецслужбам. И тут все уважение за раз разбивается надерганным из интернета «highly likely» отчетом. Аллен Даллес, Билл Донован и Эдгар Гувер плакали бы от стыда, увидев такой отчет.

Но главное, что меня беспокоит – это не проблемы компетентности разведорганов США. А то, что в Украине опять разыгрывается колониальная схема внешнего управления из цикла «слушайте, что говорят и можете воровать. Выполняйте задачи Большого брата и можете отжимать собственность и воровать на потоках».

Знаете, что получается, когда телепродюссер-ларечник Ермак, он же глава Офиса, начинает сотрудничать с ветеринаром секретарем СНБО Даниловым из магазина «Зооуголок»? Расширенное заседание СНБО. Но в итоге заседания уже получается отмена Конституции, блокирование судебной системы и перевод ее в ручное управление, закрытие СМИ и как итог - узурпация власти, коррупция и позорные расследования по измене Родине в результате харьковских соглашений и Переяславской рады Богдана Хмельницкого 1654 года.

«Созидающим результатом» заседаний СНБО стало только одно. Была создана пятничная очередь из бизнесменов, пытающихся получить иммунитет от санкций и сохранить бизнес, а также нардепов, которых угрозами санкций принуждают к политлояльности.

Хочу обратиться к телепродюсеру-ларечнику Ермаку и ветеринару зоологу Данилову! Вы узурпировали власть, сели на потоки и занимаетесь государственным рэкетом. Вывели Украину из правового поля. Вы грабите еще тупее, чем Петр Алексеевич. Вы готовы отдать весь парламент и любого гражданина Украины под санкции лишь бы остаться на потоках.

Но самое главное: вы загоняете себя в угол, а страну – в пике и не знаете как из этого выбраться.

Когда вы поступаете по-беспределу вне правового поля и Конституции, то не надейтесь, что с вами поступят по закону. Учите историю: те, кто запускает механизм внесудебных внеправовых преследований, сам потом попадает под маховик репрессий.

Собрались на обыски к депутатам?

Так я вас уже неделю жду! В приемной ровными рядами разложил папочки для встречи гостей. Тогда страна, наконец-то, узнает и о вмешательстве в выборы в США и других коммерческих приключениях одного телепродюсера. Привет Андрею Ермаку! А также узнает, кто и какие незаконные распоряжения давал и какие документы с иностранными спецслужбами в интересах каких государств подписывал. И какую информацию сливал. Привет Данилову, Баранецкому и Кондратюку! Все отдам по описи «Акт! ПрОтокол! Сдал, Принял!» только главное приобщите документы к уже зарегистрированным уголовным производствам. Расследования все равно будут…

Какова же роль Порошенко в истории отчета разведки? Да никакой! Он молился, чтобы не попасть в этот отчет, потому что наговорил на вечные санкции по американским политическим понятиям и пожизненное заключение по украинским законам.

Сегодня я публикую еще одну запись того, как вор и коррупционер во главе государства с помощью президентских полномочий и русского мата грабил украинцев. Речь идет о рейдерском захвате Приватбанка руками Петра Алексеевича, который с помощью Гонтаревой и через «нах..й, б..дь!», как обычно, нагибает закон и здравый смысл. В записи ниже, человек с голосом Порошенко учит подчиненного как решить проблему по беспределу и быстро, а не по закону.

Как представитель народа Украины, отстаиваю интересы исключительно украинского народа, занимался и занимаюсь борьбой с коррупцией, в том числе международной, и внешним управлением, это мои прямые обязательства, как народного депутата Украины.

Поэтому каждый раз, когда кто-то мне будет рассказывать про «агентов КГБ» и прочих «резидентов ФСБ» я буду публиковать очередную запись или документ, где очень четко понятно: кто кому и за сколько продавал Украину. Ведь есть у руководителей нашего государства любимая профессия – Родиной торговать. Так пусть о ней знают все.

P.S. Надеюсь, отборный русский мат и коррупционные маневры Петра Алексеевича не будут квалифицированы «лучшими» разведками мира, как вмешательство в выборы в США. Хотя, кто знает…"

Видео можно просмотреть по следующим ссылкам:

https://t.me/andrii_derkach/278

https://strana.ua/news/323432-poroshenko-materitsja-audiozapis-derkacha-iz-kabineta-na-bankovoj-video.html