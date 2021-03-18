НАШ КРАЙ: Недра - это ресурс, которым должна распоряжаться громада Вместо сужения полномочий органов местного самоуправления в недропользовании, партийцы «НАШЕГО КРАЯ» предлагают расширить возможности громад в пользовании своими недрами.

А именно создать областное коммунальное предприятие, которое бы занималось эффективным использованием недр, создавало дополнительные рабочие места, пополняло местные бюджеты и следило за бережным отношением недропользователей к окружающей среде. И такие примеры в Украине уже есть.

Сейчас в Верховной Раде Украины находятся на рассмотрении два законопроекта по недропользованию, одними из положений которых является сужение полномочий органов местного самоуправления в данной сфере. Представители фракции политической партии «НАШ КРАЙ» в Сумском областном совете негативно оценивают такие изменения в законодательстве и выступают категорически против ограничения прав громад по использованию недр на их территориях.

«Фракцией «НАШ КРАЙ» в областном совете подготовлено обращение к Верховной Раде Украины в котором предлагается не поддерживать прекращении полномочий местных советов в сфере регулирования горных отношений в части ликвидации полномочий по согласованию предоставления недр в пользование, разработки месторождений полезных ископаемых местного значения», - говорит депутат областного совета от политической партии «НАШ КРАЙ» Валентин Добров.

Вместо этого, во фракции предлагают создать коммунальное предприятие областного совета, которое бы получило необходимые лицензии и выдавало разрешение на добычу полезных ископаемых. Сумская область богата полезными ископаемыми: нефть, газ, торф, сера, каменная соль, кварциты, огнеупорная глина, гипс. От использования этих природных ресурсов областной бюджет получает крайне небольшие поступления.

«Недра - один из основных ресурсов развития громад области. При эффективном использовании полезных ископаемых, область может получить необходимые средства для улучшения в образовании, здравоохранении, социальной сфере. Именно здесь мы можем получить столь необходимые средства, например, для модернизации онкологического диспансера. Не ждать пока нам кто-то даст эти средства, а самым их заработать», - отмечает Валентин Добров.

В качестве примера в партии приводят деятельность коммунального предприятия Волынского областного совета «Волиньприродресурс», которое получило лицензии на добычу янтаря, а также, самостоятельно его добывает, соблюдая экологические стандарты.

«Пример Волынской области показывает, что недра могут работать на громаду. Вторым таким примером может стать Сумщина и показать, что разработка недр приносит пользу обществу, а не оставляет за собой села без воды, болезни и разрушенные дороги», - подытоживает депутат.

В ближайшее время фракцией политической партии «НАШ КРАЙ» инициируется рабочая встреча с председателем областного совета, руководителями фракций, общественностью по определению плана действий создания коммунального предприятия по эксплуатации недр Сумщины.