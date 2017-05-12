Политика

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:49338

«Путін тримав під наглядом діяльність українського депутата Андрія Деркача» – розвідка США

Американська розвідка стверджує, що сплановану кампанію з втручання у вибори США за участю нардепа від Сумщини Андрія Деркача тримав під контролем президент Росії Володимир Путін.

Депутат Верховної Ради України Андрій Деркач

Офіс директора національної розвідки США (ODNI) опублікував звіт про втручання в американські вибори в 2020 році, до якого, зокрема, була причетна Росія. На переконання розвідки, втручання у вибори США було затверджено безпосередньо російським президентом Володимиром Путіним. Зокрема, розвідка має інформацію, що Путін наглядав за діями (had purview over the activities – англ.) депутата Верховної Ради України Андрія Деркача, якого США згодом визнали російським агентом, пише Радіо Свобода.

«Ми вважаємо, що Путін тримав під наглядом діяльність Андрія Деркача – українського депутата, який відіграв значну роль у впливі Росії на вибори. Деркач пов’язаний із російськими посадовцями і з російськими спецслужбами», – йдеться в документі.

Американська розвідка дійшла висновку, що Росія вважала обрання Джо Байдена небажаним для її національних інтересів, тож спрямувала свої зусилля на те, щоб підважити його президентську кампанію. Натомість у Кремлі віддавали перевагу перемозі Дональда Трампа, попри деякі кроки його адміністрації проти Росії.

За оцінкою розвідки, Кремль здійснив операції впливу на передвиборчу кампанію в США. Ці дії були спрямовані на декілька завдань: завдати шкоди Джо Байдену та Демократичній партії, підтримати Дональда Трампа, підірвати довіру суспільства до виборчого процесу та посилити соціальний і політичний розбрат у США.

Посадовці стверджують, що до цих дій була причетна російська розвідка, ЗМІ, мережі тролів, а також особи, пов’язані з Україною – зокрема, депутат Верховної Ради Андрій Деркач.

Особливу увагу розвідка США звертає на розгортання медіакампанії щодо начебто корупційних зв’язків Джо Байдена та його сім’ї з Україною. При цьому в США наголошують, що в них немає жодних доказів, що до цього міг бути причетний уряд України.

Натомість український депутат Андрій Деркач, Костянтин Килимник, який мав зв'язки із ФСБ, та їхні соратники намагались використати впливових людей у США та медіа, щоб поширити свою історію серед американських посадовців та суспільства, йдеться в звіті розвідки.

Зокрема, Деркач та його соратники зустрічались та надавали документи наближеним до Білого дому особам, намагаючись переконати їх розпочати розслідування, найняли фірму для лобіювання серед американських посадовців та пробували встановити контакт із декількома високопоставленими чиновниками США.

 

Розвідка також згадує про документальний фільм, який транслювали в США. Ймовірно, ідеться про серію «документальних розслідувань» Руді Джуліані щодо начебто корупційних зв’язків Джо Байдена з Україною, який транслював телеканал One America News. Для цього розслідування Руді Джуліані, зокрема, зустрічався із колишніми генпрокурорами України Юрієм Луценком та Віктором Шокіним.

Також в документі згадуються так звані «Плівки Деркача» – аудіозаписи розмов, які мали на меті довести корупційні дії Байдена в Україні. Американська розвідка стверджує, що це було частиною спланованої кампанії з втручання у вибори США, яку тримав під контролем Володимир Путін.

Також у документі йдеться про те, що Росія прагнула підірвати громадську довіру до процесу голосування та викликати сумніви в перемозі Джо Байдена навіть після закінчення виборів.

Попри це, в Офісі директора національної розвідки запевняють, що, на відміну від 2016 року, Росія не намагалась втрутитись у виборчу інфраструктуру через кібератаки. Також розвідка стверджує, що в неї немає доказів впливу на будь-який технічний аспект голосування: реєстрацію виборців, заповнення бюлетенів, підрахунку голосів чи повідомлення результатів.

Серед іншого, в документі йдеться, що, крім Росії, у президентські вибори намагався втрутитись Іран – із метою зашкодити переобранню Дональда Трампа. Водночас за оцінкою розвідки, з боку Китаю не було помічено жодних зловмисних дій щодо впливу на вибори в США.

 
Политика Андрей Деркач
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