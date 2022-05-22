Все, что нужно для быта и досуга – в магазине Алло С введением в Украине военного положения делать покупки стало сложнее. Относительно нарушена логистика в некоторых регионах, а иногда и просто опасно передвигаться из небольших населенных пунктов в большие города, чтобы купить все необходимое.

Если речь идет не о продовольственных товарах, стоит заглянуть в интернет-магазин Алло в Днепре. Благодаря широкому ассортименту можно купить все в одной точке, получить это с доставкой по городу. Покупки можно делать, не выходя из дома и даже во время сигнала тревоги.

Что предлагает магазин

В каталоге Алло представлен огромный перечень товаров:

• Крупная и мелкая бытовая техника — холодильники, телевизоры, морозильное камеры, стиральные машины, оборудование для уборки и поддержания чистоты в доме.

• Гаджеты и комплектующие к ним — смартфоны, электронные книги, MP3 плееры, фитнес браслеты, ноутбуки, наушники, и многое другое.

• Мелкая бытовая техника для красоты — эпиляторы, фены, стайлеры, щипцы, ультразвуковые скраберы.

• Все для здоровья — увлажнители и очистители воздуха, небулайзеры, другая техника, помогающая поддерживать здоровье или эффективно использовать лекарства.

• Все для туризма, спорта и отдыха — велосипеды, самокаты, роликовые коньки, палатки, спальники, рюкзаки, фонарики.

• Для дачи, дома и сада — системы капельного и автоматического полива, инструмент, мотоблоки.

Также в каталоге представлены товары для детей, для ремонта и обустройства жилья и многое другое.

Регулярные специальные предложения

Интернет-магазин Алло часто проводит акции и специальные предложения. Причем даже в условиях военного положения в стране. Одно из таких — скидка 5 % при оплате картой в момент покупки. А с банковской картой Monobank можно разбить платеж на 10 частей, при этом не выплачивать процентов сверх стоимости товара.

Также компания предлагает бесплатную доставку товара в один из магазинов города в качестве подарка. Об этом заботится программа АЛЛО Express. Обратите внимание, что в Днепре более 23 магазинов, в которых вы можете забрать свой товар. Режим работы узнавайте на официальном сайте.

Как сделать заказ

Совершать покупки онлайн достаточно просто. Из каталога выбирайте товар, укажите количество, определитесь с местом доставки — выберите один из ближайших магазинов, чтобы получить свой заказ.

При необходимости можно воспользоваться помощью консультантов.

Советы для комфортной покупки

Чтобы покупка через интернет-магазин принесла удовольствие, а не разочарование, воспользуйтесь советами бывалых.

• Установите лимит по тратам на карту. Это позволит удержаться от импульсивных покупок.

• Обязательно ознакомьтесь с характеристиками выбранного товара. Цвет, габариты, модель, дополнительные опции имеют большое значение. При возникновении любых вопросов уточните нюансы или через обратную связь на сайте интернет-магазина, или непосредственно обратившись по указанным номерам телефона.

• Уточните возможность возврата товара, если по каким-либо причинам он не подойдет.

При соблюдении всех рекомендаций ваша покупка будет комфортной и удачной.

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