"Мистецтво оживає: повернення". У Сумах відбувся фестиваль "Ніч музеїв" Фестиваль провели 21-22 травня. Це акція, присвячена Міжнародному дню музеїв, що дозволяє оглянути різні експозиції в вечірній і нічний час.

Які корективи в проведення Ночі музеїв цього року вніс воєнний час – у матеріалі Суспільного.

Локації цьогорічної "Ночі музеїв" почали діяти о 10:00. Остання локація була доступна для огляду до 20:30 – з урахуванням комендантської години. Усього митці запропонували для ознайомлення кілька десятків локацій в музеях, галереях, на центральних вулицях, дворах і площах.

Одна з локацій – арт-дворик на Воскресенській. Тут діяли кілька виставок, відбувся концерт. Також презентували стінопис, який Єгор Авдєєнко створив спеціально до цього дня і присвятив Григорію Сковороді.



Суспільне Суми

Новий мурал доповнив близько п'ятнадцяти невеликих малюнків, що вже були на цій стіні. Також у дворі організували літературні читання "Поезія кольорів у філософії вільної думки. Григорій Сковорода. Повернення".

"Кожне покоління намагається знайти щось своє, якусь свою філософію, сенс життя. І часто ці пошуки бувають не надто вдалими, заводять не туди або ведуть до мети манівцями. І часто молоді люди зупиняються, так і не знайшовши себе, і розуміють, що світ їх зловив", – говорить Катерина Бугера, поетеса.

У приміщенні галереї bureauArt організували благодійну виставку-продаж "Повернення. Мистецтво для ЗСУ".

"Можна прийти, доторкнутись до мистецтва і допомогти Збройним Силам України. Тут зібрані картини кращих художників України без перебільшення. Цього року "Ніч музеїв" не така, як раніше. Не такі відчуття. Все одно війна. Все робимо з оглядки на війну", – розповідає Вадим Дубодєлов, координатор виставки "Повернення. Мистецтво для ЗСУ".

Також діяла фотовиставка "Було. Буде" від фототовариства "Друзі Дагера".

"Ми хочемо показати, яким було життя до війни – мирне, щасливе. І ми впевнені, що воно таким і буде – мирним і щасливим. Кожен учасник по-своєму розуміє, що для нього мирне життя, і кожен представив свою роботу. Для когось – це подорожі, для когось – краєвиди, для когось – діти під мирним небом", – каже Андрій Мозговий, представник фототовариства "Друзі Дагера".

Локацію "Музей скриншотів" створили, щоб показати, як змінювалася свідомість українців починаючи з 24-го лютого. Її автори – театр "Нянькіни", студія декору "Фабрика" і сумчанка Дар’я Білецька.



Суспільне Суми

"До 23-го які ми робили скриншоти? Рецепт салатика, або "я хочу купити собі такі модні нові джинси". А з 24-го почалася "еволюція скриншотів": спочатку, що взагалі відбувається, скриншоти з поразками і навпаки. А потім ми почали робити скриншоти, щоб допомогти один одному: "я шукаю інсулін", "я знайшов інсулін"", – пояснює Аліна, координаторка локації "Музей скриншотів".



Суспільне Суми

У підвальному приміщенні Конгрес-центру СумДУ театр "Нянькіни", театральна студія "Реп’ях", балетна студія "Престиж" і Dance-centre Artes представили аудіо-візуальний перфоманс "Найважливіше".



Суспільне Суми

"Мистецтво живе. Війна, але діти діляться емоціями, всі скучили за якимись подіями, гинуть люди, але треба жити далі", – говорить відвідувачка фестивалю "Ніч музеїв" Неля.

"Ми ходимо кожного року. Дуже добре. Дуже тривожно. До сліз", – додає Оксана, відвідувачка фестивалю.