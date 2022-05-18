Досуг

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:23146

"Мистецтво оживає: повернення". У Сумах відбувся фестиваль "Ніч музеїв"

Фестиваль провели 21-22 травня. Це акція, присвячена Міжнародному дню музеїв, що дозволяє оглянути різні експозиції в вечірній і нічний час.

Які корективи в проведення Ночі музеїв цього року вніс воєнний час – у матеріалі Суспільного.

Локації цьогорічної "Ночі музеїв" почали діяти о 10:00. Остання локація була доступна для огляду до 20:30 – з урахуванням комендантської години. Усього митці запропонували для ознайомлення кілька десятків локацій в музеях, галереях, на центральних вулицях, дворах і площах.

Одна з локацій – арт-дворик на Воскресенській. Тут діяли кілька виставок, відбувся концерт. Також презентували стінопис, який Єгор Авдєєнко створив спеціально до цього дня і присвятив Григорію Сковороді.

повернення". У Сумах відбувся фестиваль "Ніч музеїв"
Суспільне Суми

Новий мурал доповнив близько п'ятнадцяти невеликих малюнків, що вже були на цій стіні. Також у дворі організували літературні читання "Поезія кольорів у філософії вільної думки. Григорій Сковорода. Повернення".

"Кожне покоління намагається знайти щось своє, якусь свою філософію, сенс життя. І часто ці пошуки бувають не надто вдалими, заводять не туди або ведуть до мети манівцями. І часто молоді люди зупиняються, так і не знайшовши себе, і розуміють, що світ їх зловив", – говорить Катерина Бугера, поетеса.

У приміщенні галереї bureauArt організували благодійну виставку-продаж "Повернення. Мистецтво для ЗСУ".

повернення". У Сумах відбувся фестиваль "Ніч музеїв"
"Можна прийти, доторкнутись до мистецтва і допомогти Збройним Силам України. Тут зібрані картини кращих художників України без перебільшення. Цього року "Ніч музеїв" не така, як раніше. Не такі відчуття. Все одно війна. Все робимо з оглядки на війну", – розповідає Вадим Дубодєлов, координатор виставки "Повернення. Мистецтво для ЗСУ".

Також діяла фотовиставка "Було. Буде" від фототовариства "Друзі Дагера".

"Ми хочемо показати, яким було життя до війни – мирне, щасливе. І ми впевнені, що воно таким і буде – мирним і щасливим. Кожен учасник по-своєму розуміє, що для нього мирне життя, і кожен представив свою роботу. Для когось – це подорожі, для когось – краєвиди, для когось – діти під мирним небом", – каже Андрій Мозговий, представник фототовариства "Друзі Дагера".

Локацію "Музей скриншотів" створили, щоб показати, як змінювалася свідомість українців починаючи з 24-го лютого. Її автори – театр "Нянькіни", студія декору "Фабрика" і сумчанка Дар’я Білецька.

повернення". У Сумах відбувся фестиваль "Ніч музеїв"
Суспільне Суми

"До 23-го які ми робили скриншоти? Рецепт салатика, або "я хочу купити собі такі модні нові джинси". А з 24-го почалася "еволюція скриншотів": спочатку, що взагалі відбувається, скриншоти з поразками і навпаки. А потім ми почали робити скриншоти, щоб допомогти один одному: "я шукаю інсулін", "я знайшов інсулін"", – пояснює Аліна, координаторка локації "Музей скриншотів".

повернення". У Сумах відбувся фестиваль "Ніч музеїв"
Суспільне Суми

У підвальному приміщенні Конгрес-центру СумДУ театр "Нянькіни", театральна студія "Реп’ях", балетна студія "Престиж" і Dance-centre Artes представили аудіо-візуальний перфоманс "Найважливіше".

повернення". У Сумах відбувся фестиваль "Ніч музеїв"
Суспільне Суми

"Мистецтво живе. Війна, але діти діляться емоціями, всі скучили за якимись подіями, гинуть люди, але треба жити далі", – говорить відвідувачка фестивалю "Ніч музеїв" Неля.

"Ми ходимо кожного року. Дуже добре. Дуже тривожно. До сліз", – додає Оксана, відвідувачка фестивалю.

Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати

"Мистецтво оживає: повернення". У Сумах відбувся фестиваль "Ніч музеїв"
Сегодня 13:23
Судовий процес над Шишимаріним: розповідь вдови, докази у справі та кваліфікація (відео)
Сегодня 12:06
Справжній боєць: не допустив втрат серед побратимів
Вчера 16:30
Правила отримання меддопомоги та корисні медичні ресурси для українців за кордоном
Вчера 16:14
Змістовно від МОЗ: Що варто знати про вірус мавпячої віспи
Вчера 15:13
Какие кроссовки выбрать на лето?
21.05.2022 15:07
Вплив російсько-української війни на економіку України
20.05.2022 14:58
Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?
19.05.2022 13:39
Особам з інвалідністю проходити повторний огляд під час війни не потрібно
19.05.2022 10:20
Спали у конюшнях, щоб заспокоювати коней під час вибухів. Як Сумська кінна школа пережила воєнні дії в області
18.05.2022 19:46
Дмитро Живицький про ситуацію на кордоні Сумщини, Охтирську ТЕЦ, посівну та ЗНО
18.05.2022 11:56
Продовольча криза та голод - черговий фейк росії
18.05.2022 10:25
view counter

Новости

У СумДУ проходить благодійний аукціон
Сегодня 14:31
В Охтирці вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку (відео)
Сегодня 14:26
На Сумщині поліцейські повідомили про підозру чоловіку за службу в міліції "ДНР"
Сегодня 14:17
Росія спробує захистити інтереси засудженого до довічного Шишимаріна
Сегодня 14:14
У Сумах відбулося погашення марки «русскій воєнний корабль…всьо»
Сегодня 14:07
У Сумах в ДТП травмовано 7-річну дитину
Сегодня 13:46
Шостка попрощалася з чотирма захисниками, які загинули за Україну
Сегодня 13:11
Суд засудив військового РФ Шишимаріна до довічного ув’язнення за вбивство мирного жителя на Сумщині
Сегодня 13:03
На Конотопщині правоохоронці викрили чоловіка, який перевозив незаконно виловлену рибу
Сегодня 13:02
Внаслідок збройної агресії рф в Україні постраждало понад 663 дітей
Сегодня 12:25
У Києві мають винести вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну, якого обвинувачують у вбивстві цивільного чоловіка на Сумщині (трансляція)
Сегодня 12:21
У Сумському районі поліцейські виявили ще один автомобіль, який перебував у розшуку
Сегодня 11:36
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Галас джунглів (Брент Доуз, 2020)
Галас джунглів (Брент Доуз, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.35
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
10.20; 13.15; 15.45
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
11.10; 13.50; 14.45 (15.10); 16.30
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Кино Планета Кіно
13.40; 16.50
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Кино Планета Кіно
15.00
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Кино Планета Кіно
12.45

Фото

30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.