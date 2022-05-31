Как организовать доставку с сайта Ralph Lauren Ralph Lauren — всемирно известный бренд одежды, аксессуаров и парфюмерии премиум-класса.

Одежда, являющаяся воплощением американского стиля, ценится трендсеттерами за высокое качество материалов и пошива. Первые коллекции состояли преимущественно из мужских костюмов, сорочек и галстуков. Сегодня в ассортименте бренда представлены модели не только для мужчин, но и для женщин — элегантные костюмы, платья, аксессуары.

Цена товаров из каталога Ralph Lauren достаточно высокая. Если вы хотите, чтобы в вашем гардеробе появились стильные новинки, и вам важно быть уверенными в их качестве, покупайте одежду на официальном американском сайте. Как оформить заказ онлайн и организовать быструю доставку в Украину?

Как заказывать в интернет-магазине Ralph Lauren

Интерфейс интернет-магазина интуитивно понятный. Удобная система навигации позволяет быстро найти желаемый товар. Чтобы заказать брендовую одежду на официальном сайте, необходимо выполнить несколько простых шагов.

1. Зарегистрироваться на сайте Ukraine Express

Компания Ukraine Express более 10 лет организовывает перевозки грузов из Америки и Европы. При регистрации нужно обязательно указать имя и фамилию, украинский почтовый адрес для доставки отправлений, номер мобильного телефона и электронную почту.

2. Получить почтовый адрес склада, находящегося в безналоговом штате Делавэр

Все товары, которые попадают на склад, отправляются в Украину ближайшим самолетом или кораблем. Когда товар будет упакован в контейнер, в личном кабинете появится трек-номер посылки для ее отслеживания в любое время дня и ночи.

3. Посетить официальный сайт Ralph Lauren

Отправьте позиции, от которых вы в восторге, в корзину. В корзине можно менять количество добавленных товаров и удалять те, которые вы передумали заказывать.

Регистрироваться на сайте, чтобы приобрести одежду и аксессуары, необязательно. В то же время зарегистрированные пользователи первыми узнают о старте распродаж и выгодных акционных предложениях.

4. Заполнить форму заказа

Важный нюанс — заполнение биллинг-адреса и шиппинг-адреса. У многих покупателей на этом этапе возникают трудности. Если речь идет о почтовом адресе для доставки посылок, то это шиппинг-адрес (в нашем случае — адрес склада Ukraine Express). Адрес, на который была оформлена банковская карта, называется биллинг-адресом.

Забирайте отправление в ближайшем почтовом отделении и наслаждайтесь покупками. Сроки пересылки варьируются от 3 до 42 дней в зависимости от выбранного способа доставки.

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