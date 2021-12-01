Досуг

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Вчера 13:15258

Лучшие и худшие алкогольные напитки для вечеринки

Если планируется вечеринка в кругу друзей или коллег, обязательно встанет вопрос, какой пить алкоголь.

Чтобы угодить максимальному количеству человек, нужно учитывать, кто что предпочитает, а также предполагаемое меню и место проведения вечеринки. Если планируется выезд на природу с барбекю и шашлыками, вполне подойдет водка Немиров Деликат, коньяк и пиво. В ресторане ставки делаются на элитные алкогольные напитки и вино. Если вечеринка устраивается в загородном доме или квартире, хорошо подойдут различные коктейли на основе водки, виски, текилы, джина и т.п.

Крепкие алкогольные напитки

Классический набор крепкого алкоголя напитков для вечеринки – это водка, коньяк, джин, виски и ром. На любых вечеринках самым популярным алкоголем выступает водка, которая является основой приготовления всевозможных коктейлей. Не смешивая ее также пьют люди, которые плохо реагируют на спиртное в составе коктейлей. Главное выбрать качественный продукт, например, от бренда Nemiroff, который популярен во всем мире и отличается демократичной ценой. Рекомендуется пить водку из охлажденных небольших стопок.

Еще один благородный напиток – коньяк. Его бархатистый вкус имеет также много поклонников. Коньяк правильно пить из глубоких бокалов, которые предварительно нагреваются в руках.

Шотландский или американский виски выбирают ценители такого же хорошего алкоголя, как и украинская водка Nemiroff. Это отличный выбор для вечеринки, так как с ним тоже можно сделать разные коктейли или пить со льдом. Чистый виски пьют из бокалов с толстыми стенками, внутрь которых помещают крупные куски льда. Не менее популярен на вечеринках и ром – неизменный спутник пиратов и моряков. Бутылочка хорошего светлого и качественного рома будет по достоинству оценена гостями.

Слабоалкогольные напитки

Вечеринка в спорт баре или пикник в лесу не обойдется без пива, ведь его любят во всем мире. Это хороший выбор для домашних посиделок с друзьями или же выезда на природу.

Универсальным и уместным выбором практически на любом празднике будет белое вино. Его фруктовое послевкусие и свежесть хорошо оттеняют разные рыбные и мясные блюда, а также десерты. Однако королями вин признано считать красные сорта ярким вкусом и ароматом. На вечеринках многие девушки предпочитают пить именно вино, в особенности если речь идет о корпоративе. Ну а если устраивается новогодняя вечеринка, не обойтись без традиционной бутылочки игристого вина.

Какой алкоголь – плохой выбор для праздника?

Если планируется вечеринка, где будет много людей, лучше отказаться от экзотического спиртного, которое мало кому придется по вкусу. Не все любят или рискнут попробовать саке, шнапс, кальвадос или абсент, а стоит такой алкоголь немало. Подобный алкоголь стоит выбирать только тогда, когда устраивается вечеринка для близких друзей, о вкусах которых вам известно. 

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Досуг
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