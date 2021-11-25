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Вчера 19:04378

Как заказать авиабилеты дешево и без проблем

Брать авиабилеты самостоятельно не так сложно, как могут подумать те, кто никогда этого не делал. В отличие от пользования услугами турфирм, так вы можете заметно сэкономить, ведь вы не платите за то, что кто-то подбирает вам билет.

Имея немного свободного времени, загранпаспорт под рукой, и желание куда-нибудь улететь, вы можете найти и заказать билеты на нужный вам рейс за несколько кликов. Достаточно ввести направление и примерные даты рейсов, и сайт SkyBooking подберет вам самые выгодные предложения от авиакомпаний: https://skybooking.ua/.

При этом вы сможете сразу оформить бронь у перевозчика — оплата авиабилетов проходит на сайте, после чего они посылаются прямо к вам на электронную почту. На многих смартфонах есть предустановленная возможность смотреть информацию о рейсе и управлять поездкой сразу после того, как документ о бронировании подгружается на почту — так даже удобнее.

Даже если вы раньше организовывали своё путешествие исключительно через авиакассу или туроператора, ничего сложного в самостоятельном заказе авиабилетов вы не найдете. Заказать билеты с оплатой картой — дело быстрое, и выполняется за несколько простых шагов.

Четыре шага к авиабилетам без переплат

Первое, что нужно сделать — найти интересующий вас рейс на SkyBooking. Для этого укажите аэропорт отправления и аэропорт прибытия. Те, кто уже не раз путешествовали своим ходом, подскажут: иногда выгоднее брать прямые рейсы из соседних городов, чем брать билеты с пересадкой. Например, если вам нужно вылететь из Харькова в Варну, но прямого рейса нет, можно взять рейс до Бургаса или из Киева в Варну — расходы на проезд внутри страны будут меньше, чем на пересадку (которая при этом может быть длительной).

Дальше укажите даты, на которые вам нужны билеты — можно выбрать рейс как в одну сторону, так и сразу в обе. После этого указываете количество пассажиров и их возраст. Возраст здесь важен, потому что у некоторых авиакомпаний есть отдельные предложения для перевозки детей, студентов и пожилых людей.

После нажатия кнопки “Найти” нужно немного подождать, пока сайт подберет лучшие варианты. Выбирая среди них, ориентируйтесь не только на цену, но и на возможности рейса: будет ли он с пересадками, насколько они длинные, будет ли смена перевозчика.

Следующий шаг — заполнение анкеты с данными о пассажирах. Информацию здесь нужно вводить внимательно, ведь по ней будут выдавать посадочный талон и пускать на рейс. Заполняются такие поля:

  • • имя и фамилия пассажира. Они должны быть написаны на латинице с точным соответствием тому, что написано в загранпаспорте;

  • • пол и дата рождения;

  • • информация о паспорте: гражданство, номер и серия паспорта, срок действия;

  • • номер мильной карты авиакомпании, если у вас она есть.

Перепроверьте указанные данные, потому что следующий шаг — оплата. Здесь сначала нужно указать вашу контактную информацию: адрес электронной почты, номер телефона. Электронная почта пригодится для получения подтверждения брони, а номер нужен для связи с вами в случае изменения статуса рейса или других ситуаций, связанных с предстоящим перелетом.

Оплатить бронь на сайте достаточно легко: укажите данные карты и подтвердите оплату. Если вы выбирали дополнительные услуги от авиакомпании, они будут включены в итоговую сумму. К таким услугам относится выбор места на рейсе лоукостера, дополнительное багажное место, перевозка спортивного инвентаря или больших музыкальных инструментов, возможность приоритетной регистрации, и другие платные преимущества.

После этих несложных действий на ваш электронный адрес придет подтверждение брони и квитанция об оплате. Останется только дождаться дня вылета и настроиться на хорошее путешествие. 

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Досуг
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Как заказать авиабилеты дешево и без проблем
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