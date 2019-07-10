В Сумской городской галерее очередная выставка Дарьи Безкостой Сумчан приглашают познакомиться с новой выставкой молодой художницы, рисующей пальцами ног.

«Стамбул», «Возраст», «Вселенная Стивена Хокинга», «Флора Пандоры», «Зеленая», «Мираж», «Океан», «Розовое озеро», «Штиль», «Причал», «Денежное дерево», «Нежная осень», «Миф» – последние 13 работ Дарьи Безкостой – художницы с ДЦП, которые представлены на 13-й выставке под названием «MODJO» в муниципальной галерее.

Мама художницы Елена говорит, что событие для них долгожданное, ведь в прошлом году традиционных выставок не было – карантинные ограничения внесли изменения в их жизнь. Поэтому экспозиция – хорошая возможность выйти за рамки обыденности, пообщаться с людьми, почерпнуть вдохновение для последующих работ.

Интересно также наблюдать за тем, как меняется концепция художницы, настроения картин и цветовая гамма. Маленькой начинала рисовать акварелью, потом творила с помощью гуаши, сейчас пишет картины маслом. Поменялась и колористика. Так, в последних работах, в частности, встречаются темные цвета, чего раньше не было, так что новые встречи и впечатления, безусловно придадут яркости восприятия девушки, рассказала мама.

Кроме творческих достижений и планов, присутствующие пообщались о жизненных вопросах. Ведь Дарья, несмотря на свой диагноз, интеллектуальная, коммуникабельная, открытая личность. Девушка окончила школу, сейчас учится в колледже, интересуется темой дизайна.