Управління з питань праці роз’яснює: строки розрахунку з працівником при звільненні в умовах воєнного стану Управління з питань праці Сумської міської ради надає консультації роботодавцям та працівникам щодо новацій у законодавстві на час воєнного стану.

До управління від Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області надійшло для розгляду запитання, яке було задано в особистому кабінеті на Порталі Електронних Послуг Пенсійного Фонду України.

Враховуючи обмеженість інформації та відсутність конкретизації фактичних обставин, що призвели до порушення роботодавцем строків розрахунків при звільненні, управлінням повідомляє наступне.

Питання. Чи може роботодавець, звільнивши працівника 05.05.2022, станом на 01.06.2022 не виплатити йому лікарняні, компенсацію за невикористану відпустку на дітей та невиплачену частину заробітної плати за лютий?

Відповідь. Відповідно до частини 1 статті 47 Кодексу законів про працю України (КЗпП України), роботодавець зобов’язаний в день звільнення видати працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення, провести з ним розрахунок у строки, зазначені у статті 116 цього Кодексу, а також на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника.

Згідно з частиною 1 статті 116 КЗпП України, при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, роботодавець повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ (Закон № 2136) визначає особливості трудових відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами, у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Частиною третьою статті 1 Закону № 2136 визначено, що у період дії воєнного стану не застосовуються норми законодавства про працю у частині відносин, врегульованих цим Законом.

Статтями 4 та 5 Закону № 2136 встановлені особливості звільнення працівників у період дії воєнного стану. При цьому, зазначеними статтями не передбачено змін щодо розрахунку з працівниками при звільненні.

Відповідні роз’яснення щодо розрахунків з працівником при звільненні були надані Міністерством економіки України у листі від 17.05.2022 № 4706-06/25215-07.

Отже, у разі звільнення працівника всі суми, що належать йому від роботодавця (заробітна плата, компенсація за невикористану відпустку тощо), мають бути виплачені працівникові за рахунок коштів роботодавця з урахуванням вимог, встановлених статтею 116 КЗпП України.

Що стосується виплати допомоги з тимчасової непрацездатності коштом Фонду соціального страхування України, то вона виплачується роботодавцем звільненому працівникові тільки після надходження на окремий рахунок суми коштів, зазначених у заяві-розрахунку.

У разі виникнення проблемних питань роботодавці та мешканці Сумської міської територіальної громади можуть звернутися за роз’ясненнями з питань трудових відносин до управління з питань праці за адресою: Покровська площа, 2, 5-й поверх (вхід зі двору), каб. 502, 504 або за телефонами 701-577, 701-579.

СМР