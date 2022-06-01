Відмінності між контрактом з Міноборони та контрактом з органами місцевого самоврядування Останнім часом збільшилася кількість звернень мешканців Сумщини, які підписали контракт з Міністерством оборони України та тих, хто служить за контрактами, підписавши їх з органами місцевого самоврядування.

На численні запити відповідає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний:

- Безробітні, які підписали контракт з Міноборони, прийняли присягу та отримують щомісячну винагороду (заробітну плату), з дня підписання такого контракту, знімаються з обліку в центрі зайнятості, як особи, які відносяться до категорії зайнятого населення (ст. 4, 43 Закону України «Про зайнятість населення»). Отже, підписання такого контракту вважається фактом працевлаштування.

Тепер стосовно тих, хто служить за контрактами, підписавши їх з органами місцевого самоврядування.

Згідно ст. 9 п. 3 Закону України «Про національний спротив» до складу добровольчих формувань територіальних громад зараховуються громадяни України, які відповідають вимогам, встановленим Положенням про добровольчі формування територіальних громад, пройшли медичний, професійний та психологічний відбір і підписали контракт добровольця територіальної громади.

Отож, керуючись законодавчими актами, особи, які бажають отримати статус безробітного, або безробітні, які підписали контракт з органами місцевого самоврядування, присягу не приймали, не отримують щомісячну винагороду від держави (можуть отримувати разові соціальні виплати) мають право на статус безробітного та залишатися клієнтами служби зайнятості.

Кожен випадок має свої нюанси, тож більш детальну та вичерпну інформацію ви можете отримати в місцевих центрах зайнятості, філіях або в юридичному відділі Сумського обласного центру зайнятості за телефоном: (0542) 68-55-03.

Можете також скористатися телефонами гарячої лінії Сумського обласного центру зайнятості: 093 276 39 66; 096 109 08 37; 067 698 29 58; 095 337 41 10, які працюють з 8.00 до 21.00 години.