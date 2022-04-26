Як шукачам роботи не потрапити у павутину обману? Легалізація трудових складається з легалізації зайнятості та легалізації заробітної плати.

Нелегальна зайнятість - використання роботодавцями найманої робочої праці без належного оформлення трудових відносин, її ще називають «тіньовою». Для цього роботодавцями крім традиційного використовуються й інші способи - стажування чи застосування випробувального терміну (належним чином не оформленого) або оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час. При цьому роботодавці здебільшого трактують ці поняття на свій лад, переконуючи, що на цей період можна працівників офіційно не оформляти і безпідставно відтерміновують на деякий час укладення трудового договору.

Зауважимо: прийняття на роботу працівників під виглядом стажування, без проведення відповідної оплати, є порушенням законодавства про працю і ознакою застосування примусової праці, використання якої заборонено ст. 43 Конституції України і нормами міжнародного права.

Афер у сфері зайнятості багато. Пропонуємо розглянути найбільш поширені схеми нечесних працедавців, які застосовуються під час добору персоналу.

Фальшиве тестове завдання

Інколи фірми і компанії, які запрошують до своєї команди креативних спеціалістів, просять виконати тестове завдання. Це – нормальна практика, коли йдеться про журналістів, дизайнерів, перекладачів. У такому випадку претендент може оцінити, чи подобається йому така робота, а рекрутер – з’ясувати, чи відповідає рівень навичок спеціаліста вимогам компанії. Проте бувають працедавці, для яких тестові завдання – можливість безкоштовно отримати контент для блогу, віжуал для соцмереж чи інші креативні роботи. Вони діють за схемою: розсилають усім кандидатам різні тестові завдання. Для прикладу, просять написати матеріал на 2000 знаків зі 100% унікальністю, але теми статей у всіх різні. Таким чином можна доволі швидко і цілком безкоштовно зібрати контент на місяць, а то й навіть більше.

Якщо фірма пропонує виконати тестове завдання, воно має бути ідентичним для всіх. Зазвичай його публікують одразу в описі до вакансії й просять надіслати разом із резюме. Аби не потрапити на аферистів, вивчайте інформацію про компанію. Якщо це солідна структура, яка не потрапляла в подібні скандали, – сміливо робіть тестове завдання.

Оплата за навчальні або витратні матеріали

Цю схему не завжди розпізнаєш з опису вакансії, вона розкривається на етапі співбесіди або листування з представником компанії. Після відгуку на вакансію, претенденту телефоном, по скайпу чи в інший спосіб розповідають про організацію, обов’язки, а на завершення нав’язливо просять оплатити вартість навчальних матеріалів, без яких начебто неможливо почати роботу.

За аналогічною програмою працюють горе-працедавці, що пропонують зайнятість на кшталт «збирання ручок», «пакування насіння», «фасування ґудзиків» тощо. Вони просять надіслати кошти за витратні матеріали. Як результат, ви нічого не отримаєте. Ще варіант: потенційний керівник каже: кошти потрібні для виготовлення зарплатної карти або оформлення документів, пропусків і т. д. Ви повинні знати, що у разі працевлаштування платити повинні вам, а не ви. Період навчання теж оплачується компанією.

Прохання вислати скани документів

Фейкові працедавці після отримання резюме просять надіслати фото або скани документів (паспорта, ідентифікаційного номера, диплома про освіту), щоб вони змогли вас офіційно прийняти на роботу. Насправді можуть оформити на вас споживчий кредит.

Слід пам’ятати, що прохання надіслати документи може надійти і від чесного працедавця. Перед цим кандидат повинен пройти кілька етапів відбору: отримати відгук на резюме, виконати тестове завдання (якщо воно передбачене), пройти співбесіду (іноді не одну). Далі вас можуть попросити надіслати копії чи скани документів для офіційного працевлаштування. Зазвичай, поки дійде до цього, ви вже й самі зможете переконатися, що перед вами – реальний, а не липовий роботодавець.

Щоб не потрапити у тенета горе-працедавців, шукайте роботу за сприяння Сумської обласної служби зайнятості.

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