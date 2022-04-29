Право

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:35178

Про законність перевірок на блокпостах та вручення повісток

З початком воєнних дій на українських дорогах працює чимало блокпостів. Це ефективний спосіб збереження безпеки на всередині країни. Наразі, в умовах воєнного стану, існують певні повноваження для визначених посадових осіб щодо зупинки автомобіля, перевірки документів, огляду транспортного засобу тощо.

Питання перевірки на блокпостах регулюється Порядком перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян при забезпеченні заходів правового режиму воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1456.

Перевірка на блокпостах є законною: правовою основою її є Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закони України «Про основи національного спротиву», «Про правовий режим воєнного стану», «Про оборону України», «Про національну безпеку України», «Про Національну поліцію», «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України».

Що саме входить до об’єктів перевірки?

- документи

- речі

- транспортні засоби

- багаж та вантажі

Все це може перевірятися виключно в умовах воєнного стану та під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану.

Хто має право проводити перевірку?

Право на проведення перевірки надано уповноваженим особам Національної поліції України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, Державної митної служби України та Збройних сил України.

Чи може уповноважена особа застосовувати при перевірці технічні прилади та засоби?

Так, уповноважена особа може застосовувати технічні прилади та технічні засоби, що мають функції виявлення вибухонебезпечних предметів та речей (речовин), обіг яких заборонено чи обмежено, фото-, аудіо- і відеофіксації. Аудіо- і відеофіксація особистих речей здійснюється лише за згодою громадян.

Чи можлива перевірка телефону на блокпостах?

Законодавством точно не врегульоване це питання, але оскільки статтею 1142 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, то уповноважена особа на блокпосту може перевірити фото та відео щодо наявності на відповідних пристроях заборонених об’єктів.

Зазначимо, що законодавством не врегульовано питання перевірки особистих листувань, тому для уникнення конфліктних ситуацій радимо надавати засоби зв’язку для огляду.

Чи можливе вручення повісток на блокпостах?

В законодавстві України не визначено місце, де повинна вручатися повістка або місце де це робити заборонено.

Стаття 65 Конституції України передбачає, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», громадяни України зобов’язані з’являтися за викликом до військових частин або на збірні пункти центрів комплектування та соціальної підтримки. Також цією статтею передбачено, що призов громадян на військову службу під час мобілізації здійснюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за сприяння місцевих органів виконавчої влади. Тобто повістку можуть вручити будь-де: на блокпосту, на вулиці, на роботі, в дорозі тощо.

Вручатися повістки можуть через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності та безпосередньо посадовими особами районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За матеріалами Координаційного центру з надання БВПД.

Право Перевірка на блокпосту Повістка
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Про законність перевірок на блокпостах та вручення повісток
Сегодня 11:35
«Вони вперше у житті побачили, що у будинках є унітази» — священик із Сумщини про російських окупантів
06.05.2022 13:25
Змістовно від МОЗ: Безоплатні медичні послуги у випадку інсульту під час війни
06.05.2022 13:06
Історія волонтера з Охтирки, який дивом вижив у перший день повномасштабної війни
06.05.2022 12:53
Лебединський музей отримав в дарунок роботи Кричевських
05.05.2022 17:21
Футбольний арбітр із Сумщини поміняв прапорець асистента на зброю
05.05.2022 14:31
Глухівчанка Ада Роговцева, народна артистка, Герой України: Обіцяю дожити до Перемоги!
04.05.2022 14:21
С чем носить кроссовки: модные аутлуки 2022
04.05.2022 13:46
Парфуми та квіти – незамінні атрибути для подарунку
03.05.2022 16:35
Що треба знати про надзвичайний стан в Україні
02.05.2022 13:45
Как организовать квартирный переезд - советы от Moving Expert
29.04.2022 17:34
"Треба багато ще зробити". Як відновлюють Битицю під Сумами
29.04.2022 14:51
view counter

Новости

Мешканка Конотопщини "розблокувала" банківську карту за 7 тисяч гривень
Сегодня 11:44
Ювенальні прокурори: 226 дітей загинуло в Україні через збройну агресію РФ
Сегодня 11:23
На Охтирщині зловмисниця привласнила чужий телевізор
Сегодня 11:09
У кого сьогодні в Сумах відключено воду
Сегодня 10:52
Сумські копи зупиниои водія під кайфом і без прав
Сегодня 10:50
Сумські поліцейські операвтивно розшукали зниклого неповнолітнього
Сегодня 10:30
У старенької вчительки з Глухова згоріло пів будинка
Сегодня 10:09
На «Азовсталі» загинув 18-річний студент сумського вишу
Сегодня 09:39
Сергій Притула побував у Тростянці та Сумах
Сегодня 09:31
За ніч ворог обстріляв чотири населених пункти на Сумщині
Сегодня 08:53
Завтра в Сумах для переселенців організують екскурсію містом
Сегодня 08:31
На Хіммістечку пошкоджено тролеї: рух тролейбусів змінено
Сегодня 08:09
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.