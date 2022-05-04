Про альтернативні способи звернення до суду У зв’язку з оголошеним воєнним станом, стануть в нагоді альтернативні способи звернення до суду.

У зв’язку з оголошеним воєнним станом, Зарічний районний суд м. Суми нагадує громадянам - учасникам процесів та відвідувачам про альтернативні способи звернення до суду.

Електронний суд

Ви можете скористатися послугою «Електронний суд» та подавати свої заяви чи інші звернення через дану підсистему. Зареєструватися в підсистемі не складно. Якщо знадобиться допомога, можете скористатися сайтом. Усю необхідну інформацію знайдете у розділі сайту.

Звернення до суду

Також можете направити Ваше звернення до суду:

- поштою: вул. Академічна, 13, м. Суми;

- на офіційну електронну адресу суду: inbox@zr.su.court.gov.ua;

- залишити в скриньці суду, розміщеній у фойє суду на 1 поверсі.

Отримати інформацію про дату та час слухання Вашої справи можете на офіційному веб-сайті суду.

Телефони суду:

- прийом вхідної кореспонденції – 60-07-99;

- сектор цивільних справ – 60-07-96;

- сектор кримінальних справ – 60-04-56;

- сектор справ про адміністративні правопорушення – 60-04-57;

- архів – 60-04-55.

Повний телефонний довідник у відповідному розділі сайту.

На першому поверсі приміщення суду встановлено спеціальну скриньку, в якій відвідувачі можуть залишити позовні заяви, клопотання по справам, заяви та інші документи, що стосуються розгляду справ, які в подальшому будуть зареєстровані та опрацьовані.

Пам’ятайте, що відповідно до вимог процесуального законодавства, учасник справи має право заявити клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза приміщенням суду, зокрема за допомогою сервісу EASYCON. Інструкція користувача є на сайті Зарічного районного суду.

Участь в судових засіданнях

Взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції можуть зареєстровані та авторизовані за електронним цифровим підписом користувачі сервісу. Щоб взяти участь у судовому засіданні дистанційно, необхідно:

1. Подати до суду заяву про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференцзв’язку поза межами приміщення суду не пізніше ніж за 5 днів до початку судового засідання. В заяві обов’язково вказується:

- назва суду;

- номер справи;

- дата та час судового засідання;

- своє прізвище, ім’я, по-батькові;

- свій статус у судовій справі;

- електронну адресу, яка використана користувачем для реєстрації в "EASYCON";

- свій номер телефону. 2. Авторизуватися в «EASYCON» за допомогою власного ЕЦП не менше, ніж за 10 хв. до початку судового засідання.

3. Перевірити роботу свого обладнання (камера, мікрофон, динаміки (навушники) внизу головної сторінки сервісу за посиланням та перевірити налаштування обладнання.

4. Перейти на головній сторінці до розділу «Судові засідання (відеоконференція)» (або Меню – МОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ). Чекати запрошення від секретаря судового засідання приєднатися до конференції.

Джерело: Зарічний районний суд м. Суми