Що треба знати про надзвичайний стан в Україні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 2 квітня на телемарафоні провідних національних телеканалів «Єдині новини» розповів, що після скасування воєнного стану одразу почне діяти надзвичайний стан на весь час ліквідування наслідків війни.

Процедура надзвичайного стану прописана в Конституції України, а його обмеження — у спеціальному Законі від 16.03.2000 року № 1550-III.

Коли планується скасувати воєнний стан

В Україні воєнний стан було введено 24 лютого — після того, як росія розпочала війну проти нашої держави. Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким на всій території країни вводився воєнний стан на 30 днів. Згодом його ще два рази продовжували на 30 днів, до 25 травня включно. До Верховної Ради вносилися законопроєкти про затвердження цих указів. Депутати приймали відповідні закони, і вони набували чинності після підписання Президентом та публікації в «Голосі України».

Під час свого виступу на телемарафоні Денис Шмигаль розповів, що, як тільки ситуація на фронті дозволить, Президент та уряд приймуть рішення про скасування воєнного стану. Після цього введуть надзвичайний стан в Україні на весь період ліквідування наслідків нападу росії. Держава буде виходити з нього поетапно.

Особливості надзвичайного стану

Надзвичайний стан дає можливість обмежувати деякі права громадян. Його вводять для усунення ситуацій, що можуть призвести чи вже призвели до втрат людей і матеріальних ресурсів, або в разі спроби захоплення в державі влади чи насильної зміни ладу, задекларованого в Конституції.

Під час надзвичайного стану Національній поліції, Збройним силам, органам державної влади і місцевого самоврядування надаються додаткові повноваження для відвернення наявих загроз та гарантування безпеки громадян.

У разі потреби можуть запроваджуватися такі заходи:

• комендантська година;

• особливі режими виїзду і в’їзду на окремі території та обмеження щодо пересування;

• обмеження руху всіх видів транспорту;

• огляд поліцейськими транспорту, багажу й особистих речей, перевірка паспортів та інших документів;

• посилена охорона об’єктів критичної інфраструктури (електростанцій, лікарень, банків тощо) і забезпечення публічного порядку;

• заборона проведення мітингів та масових заходів;

• особливі правила користування засобами зв’язку;

• заборона виготовлення та розповсюдження будь-яких матеріалів, що сприяють дестабілізації ситуації;

• евакуація людей із території, небезпечної для проживання.

У кожній області спеціальні комісії аналізують ситуацію і приймають рішення про введення певного переліку необхідних заходів надзвичайного стану. У прикордонних районах можуть запроваджуватися додаткові заходи, що обмежують рух автомобільного й водного транспорту.

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