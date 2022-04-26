Право

admin
admin
Сегодня 13:45180

Що треба знати про надзвичайний стан в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 2 квітня на телемарафоні провідних національних телеканалів «Єдині новини» розповів, що після скасування воєнного стану одразу почне діяти надзвичайний стан на весь час ліквідування наслідків війни.

Процедура надзвичайного стану прописана в Конституції України, а його обмеження — у спеціальному Законі від 16.03.2000 року № 1550-III.

Коли планується скасувати воєнний стан

В Україні воєнний стан було введено 24 лютого — після того, як росія розпочала війну проти нашої держави. Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким на всій території країни вводився воєнний стан на 30 днів. Згодом його ще два рази продовжували на 30 днів, до 25 травня включно. До Верховної Ради вносилися законопроєкти про затвердження цих указів. Депутати приймали відповідні закони, і вони набували чинності після підписання Президентом та публікації в «Голосі України». 

Під час свого виступу на телемарафоні Денис Шмигаль розповів, що, як тільки ситуація на фронті дозволить, Президент та уряд приймуть рішення про скасування воєнного стану. Після цього введуть надзвичайний стан в Україні на весь період ліквідування наслідків нападу росії. Держава буде виходити з нього поетапно.

Особливості надзвичайного стану

Надзвичайний стан дає можливість обмежувати деякі права громадян. Його вводять для усунення ситуацій, що можуть призвести чи вже призвели до втрат людей і матеріальних ресурсів, або в разі спроби захоплення в державі влади чи насильної зміни ладу, задекларованого в Конституції. 

Під час надзвичайного стану Національній поліції, Збройним силам, органам державної влади і місцевого самоврядування надаються додаткові повноваження для відвернення наявих загроз та гарантування безпеки громадян.

У разі потреби можуть запроваджуватися такі заходи:

  • • комендантська година;

  • • особливі режими виїзду і в’їзду на окремі території та обмеження щодо пересування;

  • • обмеження руху всіх видів транспорту;

  • • огляд поліцейськими транспорту, багажу й особистих речей, перевірка паспортів та інших документів;

  • • посилена охорона об’єктів критичної інфраструктури (електростанцій, лікарень, банків тощо) і забезпечення публічного порядку;

  • • заборона проведення мітингів та масових заходів;

  • • особливі правила користування засобами зв’язку;

  • • заборона виготовлення та розповсюдження будь-яких матеріалів, що сприяють дестабілізації ситуації;

  • • евакуація людей із території, небезпечної для проживання.

У кожній області спеціальні комісії аналізують ситуацію і приймають рішення про введення певного переліку необхідних заходів надзвичайного стану. У прикордонних районах можуть запроваджуватися додаткові заходи, що обмежують рух автомобільного й водного транспорту. 

®

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Що треба знати про надзвичайний стан в Україні
Сегодня 13:45
Как организовать квартирный переезд - советы от Moving Expert
29.04.2022 17:34
"Треба багато ще зробити". Як відновлюють Битицю під Сумами
29.04.2022 14:51
«Сумчанам потрібні позитивні емоції - ми намагаємося зробити місто чистим, зеленим, охайним, а ще допомогти тим, хто цього потребує»
29.04.2022 12:24
Минитрактор Iseki: преимущества, недостатки, особенности эксплуатации
28.04.2022 15:53
«Конотопська відьма» - ювіляр року і не тільки…
28.04.2022 12:13
У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину
28.04.2022 11:47
«Каюся і хочу відмитися»: віцепрезидент Газпромбанку родом з Охтирки повернувся до України і планує вступити до тероборони
27.04.2022 16:04
Мер Сум: Місто згуртувалося, втримало оборону й дало відсіч рашистам
27.04.2022 10:34
Сумчанам нагадують про правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів
26.04.2022 14:37
Криптовалюта XEM - что нужно про нее знать?
26.04.2022 13:51
Обережно: зловмисники вигадують нові шахрайські схеми
26.04.2022 11:09
view counter

Новости

У Сумах п’яний водій врізався в паркан і втік з місця ДТП
Сегодня 14:17
Баскетболіст із Сум виставив на благодійний аукціон свою медаль володаря Суперкубку України
Сегодня 13:58
Сумські поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні наркотиків
Сегодня 13:26
У Сумах розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону
Сегодня 12:59
Сумський виконком виділив «Електроавтотрансу» 5 млн грн
Сегодня 12:23
Сумчани звертаються до влади новими петиціями
Сегодня 12:04
У Лебедині горів автомобіль
Сегодня 11:38
На Білопільщині виявили порушника комендантської години з наркотиками
Сегодня 11:21
Прокуратура наполягає на утриманні підозрюваного в держзраді під вартою та скасуванні застави
Сегодня 11:04
У Миколаївці відбувся благодійний міні-футбольний турнір
Сегодня 10:54
Жительку Конотопщини ошукали на 60 тисяч гривень
Сегодня 10:45
У Сумах відновлено рух тролейбусів за маршрутом № 10А
Сегодня 10:16
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.