Рибалимо правильно, без порушень! Наразі на Сумщині на водоймах загального користування дозволяється вилов риби ПОЗА МЕЖАМИ зимувальних ям з берега та човна вудками усіх видів, із загальною кількістю гачків не більше п’яти на рибалку та спінінгом з блешнею.

Добова норма вилову становить 3 кг (або трофей). Вивезення з водойми риби та безхребетних, як у свіжому, так і в обробленому вигляді, незалежно від терміну перебування на водоймі дозволяється в розмірі не більше за добову норму, за винятком випадків, коли вага однієї рибини перевищує встановлену норму вилову. Тобто одна особа за одну добу має право добути (виловити) та вивезти (винести) з водного об’єкта не більше добової норми або, як виняток, одну рибину, вага якої перевищує 3 кг.

Крім того, існують мінімально допустимі розміри риби, при яких її можна брати в улов: сом – 70 см, судак – 42 см, щука – 35 см, лящ – 32 см, короп – 25 см, лин – 20 см та інші.

Добова норма вилову раків – 30 шт. Дозволяється лов ручним збиранням, раколовкою-«хапкою» з діаметром не більше 70 см і вічком не більше 22 мм, волосінню з приманкою і рогаткою; «розщепом» - не більше п'яти снастей на ловця.

Щодо підводного полювання, то воно дозволяється гарпунними рушницями (без застосування аквалангів) та при наявності посвідчення підводного мисливця.

Згідно з Правилами любительського і спортивного рибальства забороняється лов водних біоресурсів із застосуванням вибухових та отруйних речовин, електроструму, колючих знарядь лову, вогнепальної і пневматичної зброї (за винятком гарпунних рушниць для підводного полювання). А також промислових та інших знарядь лову, виготовлених із сіткоснастевих чи інших матеріалів усіх видів і найменувань, способом багріння, спорудження гаток, запруд та спускання води з рибогосподарських водойм.

До найбільш часто використовуваних порушниками заборонених знарядь лову належать:

- ятір (сітка, виготовлена з плетених вербових прутів або дроту, натягнута на обруч);

- «доріжка» (волосінна зяброва сітка, яка випускається у воду і витягується на гумовому амортизаторі);

- «павук» (розміром більше 1х1 метрів, з вічком понад 10 міліметрів);

- «парашут» (конусоподібна мережева снасть, діаметром від 5 до 10 метрів, по периметру якої розташовані свинцеві грузила. Застосовують, як правило, на швидких річках, перекатах, накидаючи на обрану ділянку акваторії. По грузилам затягується мотузка і риба опиняється в сітці);

- «екран» або «телевізор» (маломірна прямокутна зяброва сітка з поплавками по верхньому ряду і вантажем внизу. Запускається і витягується з водойми на гумовому амортизаторі);

- «косинка» (різновид «телевізора» трикутної форми, використовується переважно для підлідного лову риби біля дна);

- будь-які промислові відціджуючі (неводи, бредні, волока) і ставні (тристінки, путанки) сітки;

- острога або ості (подоба вил із зазубреними вістрями);

- перемет (донна снасть з гострими гачками, які прив'язані до шнурів);

- драч (колюче знаряддя для вилову методом багріння (наварені на важку блешню великі гострі гачки). Більша частина риби, що потрапила на драч, зривається і гине від отриманих ран);

- електровудка (пристосування для вилову риби у водоймах за допомогою потужного електророзряду. Залежно від потужності, це знаряддя лову здатне знищити все живе – від риби та ікри, до планктону і найдрібніших мікроорганізмів в радіусі від 5 до 20 метрів).

Використання заборонених знарядь лову є грубим порушенням правил рибальства (ч. 4 ст. 85 КУпАП) та передбачає штраф до 680 грн, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника та незаконно добутих водних біоресурсів чи без такої.

Залежно від заподіяних збитків (а саме нанесення істотної шкоди), може також наступити кримінальна відповідальність за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). Дана стаття передбачає штраф від 17 000 до 85 000 грн або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.

Порушник також має сплатити збитки, нанесені рибному господарству за кожний незаконно виловлений екземпляр, незалежно від розміру, відповідно до такс.

Крім використання також забороняється виготовлення, продаж чи зберігання заборонених знарядь лову. На порушника може бути складений протокол за ч. 1 ст. 85-1 КУпАП. Штраф – 1 700 грн.

Сумський рибоохоронний патруль