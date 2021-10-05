Право

Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби

Постанова про збільшення такс за незаконний вилов риби набула чинності.

12 жовтня набула чинності постанова про збільшення такс за незаконний вилов водних біоресурсів. Нагадуємо, що постанова була затверджена на засіданні Кабінету Міністрів України 6 жовтня 2021 року, яка внесла зміни до постанови КМУ від 21 листопада 2011 року № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів».

Так, від 12 жовтня порушник повинен сплатити за незаконне добування (збирання) або знищення одного екземпляра водних біоресурсів незалежно від розміру та ваги, такі суми:

  • - амур білий або амур чорний - 3 553 грн;

  • - білизна (жерех) - 1 649 грн;

  • - в’юн – 68 грн;

  • - верховодка (уклія) – 85 грн;

  • - головень - 1 598 грн;

  • - йорж звичайний -  51 грн;

  • - карась сріблястий – 1581 грн;

  • - клепець - 1 564 грн;

  • - краснопірка - 1 564 грн;

  • - лин - 1 598 грн;

  • - лящ - 1 649 грн;

  • - окунь - 3 162 грн;

  • - плоскирка (густера) - 1 564 грн;

  • - рибець звичайний - 1 581 грн;

  • - сазан - 3 706 грн;

  • - синець – 1581 грн;

  • - сом - 5 117 грн;

  • - судак звичайний - 3 587 грн;

  • - тарань (плітка) - 1 564 грн;

  • - товстолоб (білий, строкатий,гібриди) - 3 638 грн;

  • - чехоня – 1581 грн;

  • - щука - 3 468 грн;

  • - інша риба (крім видів, занесених до Червоної книги України) - 51 грн;

  • - рак (крім широкопалого та товстопалого рака) - 3 332 грн;

  • - личинки хірономід (за 1 кг) - 1 411 грн;

  • - губка-бодяга, інші губки «сидячих» видів (за 1 кг) – 5,1 грн.

Сумський рибоохоронний патруль нагадує, що дані такси розробили на основі наукового та експертного обґрунтування фахівців Інституту рибного господарства та екології моря Держрибагентства, з метою посилення охорони цінних промислових видів риб, основних видів водних безхребетних, водоростей та морських трав, у рибогосподарських водних об’єктах, на континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні України. 

Право Сумской рыбоохранный патруль
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На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
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